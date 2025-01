Uma mulher de 19 anos de Gujarat, Bhavsar Khushi, perdeu tragicamente a vida e um piloto de 29 anos ficou ferido após um acidente de parapente em Dharamshala, Himachal Pradesh, na noite de sábado.

Khushi, que estava visitando Ahmedabad com sua família, optou por um passeio de parapente no local de Indrunag. Segundo a ASP Kangra Bir Bahadur, o acidente ocorreu quando a cabine desabou durante a decolagem, fazendo com que Khushi e o piloto caíssem de uma colina.