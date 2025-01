Adolescente do Reino Unido que matou três meninas na aula de dança condenada a 52 anos de prisão | Notícias do mundo

Um adolescente que assassinou três jovens em uma aula de dança por Taylor Swift em Southport, o Reino Unido, no ano passado foi condenado a mais de 50 anos de prisão, informou Al Jazeera.

Axel Rudakubana, 18, foi condenado na quinta -feira e o juiz disse que tentou realizar um assassinato em massa de crianças inocentes e felizes.

Apesar de sua idade, o juiz decidiu que Rudakubana deveria cumprir um mínimo de 52 anos antes de ser considerado para liberdade condicional, afirmando que ele provavelmente nunca seria libertado.

Rudakubana, 17 anos, na época do ataque, matou três jovens, Babe King, seis, Elsie Dot Stancombe, sete, e Alice da Silva Aguiar, nove, em uma aula de dança em Southport em julho passado. Além dos assassinatos, Rudakubana feriu oito outras crianças e dois adultos.

Na segunda-feira, ele admitiu os assassinatos e se declarou culpado de 10 posições de tentativa de assassinato, produzindo ricina e tendo um manual de treinamento da Al-Qaeda. Os promotores revelaram que Rudakubana não tinha uma razão política ou religiosa para suas ações, mas era obcecado por violência e genocídio, informou a Al Jazeera.

Rudakubana não estava presente no tribunal pela sentença depois de ser removido anteriormente por comportamento disruptivo. Seus crimes causaram distúrbios sociais generalizados, com protestos e confrontos de antimigrantes com a polícia em todo o Reino Unido.

Nascido em Cardiff, dos pais cristãos de Ruanda, as razões para Rudakubana permanecem claras e as investigações ainda não revelaram uma causa definitiva para suas ações. As autoridades foram alertadas sobre suas tendências violentas antes do ataque.

Em resposta ao ataque, o governo do Reino Unido ordenou uma investigação pública, citando a necessidade de abordar questões críticas sobre o incidente, informou a Al Jazeera.

O primeiro -ministro britânico, Keir Starmer, expressou seu compromisso de oferecer uma mudança após um dos eventos mais comoventes do país. “Devemos a essas jovens inocentes e todas afetadas a oferecer a mudança que merecem”, disse Starmer.