Adolescente palestino morto pelo exército israelense na Cisjordânia

O exército israelense matou um adolescente palestino na sexta -feira no leste de Nablus no norte BancoNo meio de uma ofensiva devastadora, de acordo com as autoridades palestinas.

O Ministério da Saúde da Palestina disse que Adel Bishkar, 19, foi morto no Campo de Refugiados de Askar Em Naple.

A agência oficial de notícias palestinas, Wafa, disse que Bishkar era tomada No peito pelo exército e transferido para o hospital, mas depois morreu de suas feridas.

Enquanto isso, o Ministério da Saúde da Palestina disse que foi notificado pela Autoridade de Assuntos Civis, o cargo oficial da Autoridade Palestina com as autoridades israelenses, que três palestinos foram mortos pelo exército israelense na quarta -feira no The Nur Shams Campo de refugiados perto de Tulkarem.

O Exército continua uma ofensiva devastadora nas áreas de Jenin e Tulkarem, no Northern Bank, que começou em 21 de janeiro, e matou mais de 30 vítimas, deslocou milhares e causou em larga escala destruição.

A escalada israelense na Cisjordânia segue um acordo de fogo alto e prisioneiro na faixa de Gaza em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de bombardeio israelense, que matou mais de 48.200 palestinos e devastou o enclave.

Desde que a guerra começou em 7 de outubro de 2023, as forças e colonos israelenses mataram pelo menos 913 palestinos na Cisjordânia ocupada, de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina.

O Tribunal Internacional de Justiça declarou em julho que a ocupação da terra palestina de Israel é ilegal e exigiu a evacuação de todos os assentamentos existentes na Cisjordânia e Jerusalém Oriental.