Adolescente tenta abrir porta de avião em pleno ar e ataca tripulação; Um voo da Easyjet faz um pouso de emergência em Bari, Itália

Um voo da Easyjet teve que fazer um pouso de emergência recentemente em meio ao caos, depois que uma adolescente atacou um membro da tripulação de cabine e tentou abrir a porta do avião no ar.

De acordo com um relatório de o solOs passageiros do voo da Easyjet alegaram que a adolescente descontrolada perdeu a paciência com uma menina de 10 anos porque ela tossia alto.