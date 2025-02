Adolescentes russos: trair a música. Jovens de todo o mundo: Tiktoci remove abaixo dele. Vice -Parlamento Europeu e “Quarenta Forças”: Proibir! Como Sigma-Boy de repente uniu a Rússia e o Ocidente?

No outono de 2024. Os cantores russos Betsy e Maria Yankovskaya lançaram a música “Sigma-Boy”. Ela se tornou viral, alcançou dezenas de milhões de pontos de vista de Yetube e adolescentes de todo o recorde mundial que dança essa música. A composição até uniu algumas figuras públicas ocidentais e russas. Assim, também foi exigido pelos deputados do Parlamento Europeu e pelo movimento ortodoxo dos quarenta e quarenta anos. Medusa diz o que se sabe sobre a música e seus criadores.

Como a música “Sigma-Boy” apareceu

A música “Sigma-Boy” foi gravada por Betsy, de 11 anos (Nome Real-Svetlana Chertishcheva) e Maria Yankovskaya, de 12 anos. Chertishcheva já é conhecida por traços virais, por exemplo, no verão de 2021, ela postou “Simple Desmpl Pop It Skvis” (Mais de oito milhões de visualizações do YouTube). Yankovskaya é um blogueiro e cantor, anfitrião do Sts Kids Channel.

Em 4 de outubro de 2024, sua trilha “Sigma-Boy” apareceu em um caderno e levantou quase 70 milhões de visualizações por vários meses. Ao mesmo tempo, a composição nem sequer tem um clipe cheio de cheio.

A música pertence à categoria Braynrot contém “Decay the Brain” se você literalmente traduzir. Inclui, por exemplo, a série “skibidi banheiro” Alexei Gerasimov. Ou seja, é lixo cujo ponto está em estupidez.

O padre Betsy, compositor Mihail Chertishchev, escreveu a letra e a música de Sigma-Boy, junto com o músico Mukka (Serafim Sidorin), que é conhecido pela música “Uma garota com um quadrado”. A composição resultante é atribuída ao gênero. Ele, assim como na música para um público adolescente, foi publicado “Sigma-Boy” Lyubel Rhymes Music Specialized. Dora e Maby Baby também trabalham com ele e, entre os ex -clientes – Morgenstern, Soda Luv e a equipe de Bjeloruski.

Chertishchev, 38 anos, é um produtor e arranjador musical. Começou a criar uma música de sino, que, de acordo com o seu palavras“Inundou em todo o país”. Mais tarde, ele escreveu música para videogames e filmes. Nele Filmografia Existem dezenas de episódios de Barboskins, Lunte, os registros sonoros do popular estúdio de filmes de desenhos animados sobre heróis, as sequências de “Walk, Vasya” e “Inadequate People”. Uma de suas obras mais famosas é a música Vasilis de “Ivan Tsarevich e Gray Wolf 2” (2013), que costumava ser realizada no programa “Voice”.

EM entrevista Chertishchev disse “Kinopoisk” que ele queria escrever uma música “O cara incrivelmente legal que todo mundo ama, mas as meninas deveriam ser ainda mais frias”. Seu co -autor Mukki procurou os adolescentes de gírias populares na internet e escreveu o texto. “Eu não conhecia o meme sobre Sigma, e agora não sei do que se trata, para ser sincero”, diz o músico.

O que ajudou a música “Sigma-Boy” a se tornar um vírus

Os cantores montaram uma música em suas redes sociais, e os fãs a entenderam. O coro é cortado no som para TikToc e Instagram – acabou se tornando viral. E a dança de Betsy e Yankovskaya começou a copiar carrapatos e influenciar o mundo.

Os adultos também levaram a música com ironia: Superlotado,,, Usado Em meme e culinária. A trilha foi rapidamente além da internet que fala russo. Estrangeiros sem tradução entendiam a essência: Sigma e Battle, que soaram no coral, assumiram o comando do inglês. Além disso, existem muitas outras palavras internacionais no texto da música (“Bek”, “Bankroll”, “Skitls”, “Sneakers”, “Bitcoin”). No entanto, alguns usuários traduziram a música para outros idiomas.

É difícil dizer que a música se tornou viral, mas o alemão Tiktocker o ajudou a ganhar popularidade entre outras coisas Simon.Bth Com um milhão de assinantes e meio.

O Blogger registra um vídeo andando em locais públicos com uma coluna grande, incluindo discos populares em volume completo e faz Sompault. Ele criou uma série de vídeos sob o Sigma Boy. O mais popular deles Tedioso 27 milhões de visualizações, o restante – 1,2 a 20 milhões. Além disso, junto com o blogueiro, Maria Yankovskaya também estrelou neles.

Em janeiro de 2025. Sigma-Boy ficou em sétimo lugar na Billboard Hot Dance/Pop Songs Charli XCX, Ariana Grande e Billy Ailish, mas ignoraram Keshu e Katy Perry. E no Spotify liderou brevemente o Gráfico mundial Viral 50 Global. Na Alemanha, na Coréia do Sul e em outros países, o caminho se tornou viral antes.

De onde veio o meme “sigmu”

O termo “Sigma-Musko” apareceu no final de 2010 como uma adição a K. Segundo ela, Sigma-Masculinen, como Alpha, mas não depende da opinião de outra pessoa. Este é um solitário que vive de acordo com suas próprias regras e não precisa de reconhecimento. Ao contrário do macho alfa, ele não é mais difícil de fortalecer, mas escolhe o caminho da auto -expressão. Keanu Reeves, o caráter de Yure Borisov de Anor e Viktor Tsoi – exemplos típicos.

Mas, recentemente, essas diferenças foram excluídas a tal ponto que começaram a chamar Sigmas de “caras legais”. Por exemplo, Patrick Baitman, do American Psychopath, que realizou Christian Baile. Ele é um maníaco egocêntrico, mas ainda é considerado um sigma. Com uma referência ao seu sorriso, uma dança começa sob Sigma-Boy.

Uma das principais razões para a popularidade da música é que é fácil combinar com outras tendências virais. Por exemplo, você, como um jogo popular entre os adolescentes. Como regra, estamos falando de um vídeo sobre a avaliação de pessoas ou personagens como uma porcentagem – por exemplo, “10.000.000% do menino Sigma”.

Por que a música é criticada na Rússia e no Ocidente

A primeira música “Sigma-Boy” foi criticada pelo jornal alemão Die Tageszeitung em dezembro de 2024. Editores Eu estava preocupadoQue a mensagem da música se tornará um modelo para os jovens, embora “celebre o sexismo e a epidemia da violência”.

Um mês depois, em 26 de janeiro, o vice-parlamento europeu do partido não disse que Ril disse que “Sigma-Boy” era um caminho russo viral que transfere perspectivas patriarcais e dedicadas ao mundo. RIL procurou proibir a música.

De repente, o deputado do Parlamento Europeu recebeu um aliado na pessoa do movimento ortodoxo radical. Ativistas disseram que Sigma-Boy estava sexing adolescentes, chamando a música de “vulgar e a distância crianças”. Então o movimento Desejado Do escritório do promotor geral para verificar a música.

Em resposta, Mihail Chertishchev Oferecido Preste atenção à organização dos “quarenta e quarenta” que “viu algo” nas danças de meninas de 11 a 12 anos. Ele acredita que a música não tem nada “associado ao patriarcado”. Chertishchev disse que a música “Sobre as relações leves entre garotas e momentos” é “” Não há politização no curso.

Ao mesmo tempo, as músicas também encontraram aliados. Líder fração LDPR Leonid Slutsky serra No discurso da vice -pessoa européia de cultura de demissão. Na sua opinião, “o poder suave da cultura russa venceu o cenário pop mundial” e “nossas meninas, estudantes talentosos” “com antecedência, destruíram os fundamentos encantados do fascismo LGBT”. Além do LDPR, os autores da música foram apoiados por representantes da Rússia Unida e do Novo Pessoas.

Por isso eles são uniformes criticado Chefe da Liga Segura da Internet de Mizulin Ecateur. Ela ficou surpresa que a música tenha sido discutida no estado de Duma, “incluindo todos os líderes da facção”. “É como se não houvesse outros problemas no país”, acrescentou o propagandista.

Sam Chertishchev está configurado Positivo: “Se eles desejam proibir nossa música, parece -me que, pelo contrário, faz com que as pessoas aprendam mais sobre o que querem proibir. A caça é mais do que cativeiro. <...> Portanto, deixe -os proibir, se quiserem. Como se estivesse em nossas mãos. “

