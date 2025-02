Mais de 100 habitantes da região de Kursk encontraram refúgio na Sumy ucraniana, a maioria deles foi evacuada por territórios que ocupavam as forças armadas após a greve em 1º de fevereiro na escola de Sudge. As autoridades ucranianas afirmam que as bombas rejeitaram as forças armadas da Federação Russa para o internato. O Ministério da Defesa da Federação Russa foi acusado de soprar as forças armadas da Ucrânia. Correspondentes do cartão postal de Washington Nós visitamos Conversei brevemente com as pessoas vindas da Rússia. O exército e as autoridades ucranianos não estavam presentes durante a entrevista, embora a polícia estivesse em suas funções na entrada do abrigo, dizem os repórteres. Alguns evacuaram da conversa com jornalistas rejeitados, mas havia aqueles que concordaram em compartilhar suas histórias. “Medusa” publica suas fotos e histórias.

Desde o início da invasão russa completa, publicamos as fotos todos os dias que mostram como é a guerra. Como muitos de vocês podem notar, mais frequentemente tiramos fotos na Ucrânia é o lado ucraniano da frente. Isso tem um motivo: jornalistas independentes continuam trabalhando na Ucrânia (embora estejam enfrentando a pressão do poder), mas quase permanece na Rússia. Ainda assim, estamos tentando coletar todas as evidências disponíveis.

O prédio da escola foi destruído em Sudge, onde os civis estavam localizados. Estão mortos e feridos A Ucrânia afirma que o tiro foi aplicado à bomba russa. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou o ataque do foguete APU