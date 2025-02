Adriana Lima chegou a Paris com a jaqueta favorita das mulheres francesas

Há quatro meses, Adriana Lima fez seu triunfante retornar ao caminho do desfile de moda da Victoria’s Secret. Eu já vi muitos usuários de mídia social aglomerando Adriana como o anjo mais emblemático da história, e certamente não posso desafiar isso. Por medo de esquecer, no entanto, Adriana também modela muito mais do que lingerie. Mais recentemente, ela trocou asas por costurar durante a Haute Couture Week em Paris.

Fotografado do lado de fora dos shows, Adriana usava uma roupa elegante e simples composta por uma blusa branca, calça branca e um blazer de couro. Sua jaqueta, em particular, ficou comigo porque é uma tendência que as mulheres francesas amam simplesmente. Um blazer de couro é tão fácil de usar quanto um algodão ou algodão, mas é decididamente mais nervoso e mais interessante. Caso você se faça a pergunta, sim, eu recomendo couro falso! Role para baixo para ver como Adriana Lima e três dos meus influenciadores franceses favoritos denominaram blazers em Paris.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Como 3 meninas francesas usam blazers de couro

Compre Blazers de couro

