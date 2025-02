A psiquiatria moderna indica mais forte que a deficiência e a síndrome da hiperatividade (TDAH) não é apenas “doença infantil”. Estudos apresentados em publicações alemãs indicam uma onda crescente de diagnósticos subsequentes em adultos, especialmente em mulheres. Quais são as causas desse fenômeno e por que os estereótipos públicos evitam problemas com o tempo?

O TDAH pertence à categoria de distúrbios do desenvolvimento de neuros, nos quais a regulação dos neurotransmissores é perturbada no cérebro. Acredita -se que, nas crianças, a síndrome se manifesta pela hiperatividade e desatenção, no entanto, na idade adulta, a imagem pode ser diferente. Por exemplo, as pessoas com TDAH são capazes de “aderir” em um caso (hyperfocus) e, ao mesmo tempo, esquecem completamente as responsabilidades atuais. De acordo com estimativas globais, milhões de adultos não percebem que sua inorganização crônica ou sua instabilidade emocional não é uma “fraqueza do caráter”, mas uma manifestação do TDAH.

Turn Of Fate: History of Aise

Um exemplo de AES, um professor de 38 anos de Türkiye, ajuda a entender por que muitas mulheres não adivinharam seu TDAH há muito tempo. Mesmo durante os anos escolares, ela enfrenta brilhantemente seus estudos, embora seja difícil para ela se concentrar nas tarefas. Mais tarde, estudando no Reino Unido, confortável se deparou com a exaustão profissional e perdeu a Bolsa de Valores do Estado, retornando à sua pátria endividada. “Eu constantemente senti que estava em um caos interior”, lembra ela. “Foi somente quando os médicos diagnosticaram o TDAH, finalmente entendi de onde vem esse sentimento de estrangeiro e eterno”. Seu drama pessoal, portanto, se transformou em um ponto de partida para a consciência da verdadeira natureza de sua condição, escreve o portal de informações da BBC.

Sintomas “silenciosos”

Uma das principais razões pelas quais o SDVG nas mulheres costuma escapar da atenção de especialistas está em estereótipos de gênero. O Dr. Ulrich Müller -Sedgvik, do Royal College of Psychiatricians, acredita que as meninas com TDAH geralmente parecem sonhadoras, sem instância e arrumada. O comportamento deles não causa problemas na escola e, portanto, ninguém os envia para exame. Consequentemente, muitas meninas aprendem a esconder os sintomas e a viver em um estado de tensão constante, a fim de corresponder às expectativas sociais. Segundo estudos alemães, mulheres adultas com TDAH estão frequentemente sujeitas a perfeccionismo, que mascara seu verdadeiro estado e complica o diagnóstico.

Crônica da luta invisível

Na idade adulta, a síndrome é frequentemente sentida no lado inesperado. De acordo com os documentos de Deutsche ärzteblatt e um certo número de publicações científicas alemãs, os sinais típicos de TDAH em adultos podem ser:

Expressando e falta de estrutura: depósito constante de casos e incapacidade de racionalizar tarefas diárias.

Impulsividade: decisões repentinas, interrupção de interlocutores, mudanças líquidas na atividade.

Swing emocional: aumento da sensibilidade a críticas claras e mudanças de humor.

Distúrbios da memória e distração: esquecimento crônico, perda de coisas importantes, dificuldade em executar tarefas de rotina.

O estresse adicional leva a uma tentativa de “manter seu rosto” e atende às expectativas da família e da sociedade. Em 2022, a Universidade de Freiburg publicou os resultados de um estudo segundo os quais são precisamente mulheres com TDAHs, com mais probabilidade de serem distúrbios alarmantes e depressão, porque estão constantemente tentando “compensar” seus sintomas.

Mudanças hormonais

Um assunto distinto ao qual os pesquisadores prestam atenção é a influência da menopausa no preço do TDAH. De acordo com o jornal médico alemão (2023), as vibrações hormonais durante o período de perimenopausa podem fortalecer consideravelmente sinais de distúrbios, como as dificuldades de concentração, irritabilidade e esquecimento. Um ambiente hormonal instável cria obstáculos adicionais na compreensão e gerenciamento de sua própria condição.

Covid – -19 e ambiente digital

A pandemia tornou -se um tipo de acelerador para o diagnóstico de TDAH. O Instituto Robert Coha relata que o número de pacientes adultos que procuram consultas foi dobrada desde 2020. Trabalhos domésticos e um forte aumento no tempo on -line apenas enfatizaram a incapacidade de conhecer a organização do carro. Ao mesmo tempo, o papel das tecnologias digitais no agravamento do TDAH continua sendo objeto de disputas científicas. O Dr. Michael Schulti -Markworth, de Hamburgo, observa que a estimulação de gadgets redondos pode melhorar a distração e a ansiedade, mas não há evidências inequívocas de que são os smartphones que causam o desenvolvimento do TDAH.

Quando o tratamento se torna arte

Na Alemanha, estratégias multimodais que combinam tratamento medicamentoso, terapia cognitivo-comportamental (KPT) e mudanças no estilo de vida para a correção do TDAH. Medramentos ou anfetaminas medille fennaux ajudam a alinhar os níveis de neurotransmissores, mas os médicos destacam a necessidade de controle rigoroso devido a possíveis efeitos colaterais e ao risco de dependência.

O KPT, por sua vez, ensina os pacientes a realizar seus modelos de comportamento, desenvolver as habilidades da organização e o gerenciamento de emoções. Especialistas alemães também indicam a importância do esforço físico e das técnicas regulares de conscientização (por exemplo, meditação), o que reduz o nível global de estresse e melhora a concentração.

Um passo em direção a uma nova vida

Como mostra a história dos EESEs, o reconhecimento do diagnóstico pode ser um ponto de virada decisivo. O TDAH não é uma frase, mas requer uma compreensão profunda de suas próprias características e o desejo de mudar. “Pareceu -me que eu ainda estava indo para a corrente”, disse Aesses. “Mas agora eu sei como usar seus pontos fortes e viver sem culpa constante.”

Os artigos da mídia britânica e alemã estão cada vez mais destacando: diagnóstico e consciência precoce – essa é a chave para ajudar as mulheres a parar de lutar sozinhas e começando a viver em harmonia consigo mesmas. Se as idéias tradicionais sobre o TDAH “crianças” forem deixadas para trás, o mundo abre oportunidades para aqueles que se sentiram “não como todo mundo” há anos. Afinal, entender o TDAH não apenas significa nomear o problema, mas também encontrar o caminho para a liberdade pessoal e uma vida completa.

