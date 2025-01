Advogada Paushkina: Se você trabalha com salário, tirar férias em janeiro não é lucrativo

Segundo ela, neste ano, trabalhar 17 dias úteis em janeiro e descansar o restante é economicamente mais rentável do que tirar férias e receber férias como salário médio diário do ano anterior.

O mesmo vale para funcionários horistas. O custo de uma hora é maior em janeiro do que nos meses de pleno trabalho, observou Paushkina.

O advogado disse ainda que os trabalhadores cujos salários dependem da quantidade de bens produzidos ou de serviços prestados vão ganhar menos do que o normal em Janeiro.

Estamos falando de quem ganha por peça, porque com menos dias de trabalho o resultado do trabalho será menor, explicou o especialista.

Anteriormente, o deputado da Duma, Sergei Gavrilov, disse que a divisão do adiantamento em duas partes poderia encurtar o intervalo entre os pagamentos em janeiro. Na sua opinião, a primeira parte do adiantamento poderá ser paga antes de 15 de janeiro e a segunda no prazo habitual definido pela empresa. Isto poderia eliminar as disparidades nos rendimentos dos trabalhadores após os feriados de Ano Novo, observou o deputado.