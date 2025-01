O uso de faixas antiestáticas em um carro pode resultar em multa de 500 rublos se o inspetor da polícia de trânsito considerar essa parte inofensiva uma modificação do veículo, informou a agência. “Melhor” Advogado Homenageado da Rússia Ivan Solovyov.

Ele explicou que essas tiras geralmente são fixadas nas partes metálicas do corpo e tocam a estrada para descarregar a carga elétrica. Hoje em dia, esta necessidade desapareceu uma vez que a maioria dos carros são feitos de plástico. Portanto, a polícia de trânsito pode considerar a fita antiestática uma decoração desnecessária ou uma mudança de design.

Segundo o advogado, tais ações são improcedentes. “Até o momento, não houve casos documentados em que as faixas antiestáticas pudessem danificar um veículo, outros utentes da estrada ou a superfície da estrada”, observou.

No contexto do recente aumento das multas e do surgimento de novas iniciativas que provocam reações contraditórias na sociedade, Solovyov apela a uma abordagem mais flexível na avaliação de tais situações.

