Assim, em 2024, a República se tornou um dos líderes na implementação de projetos nacionais e programas estaduais em atividades de atividades como moradia e moradia. O desenvolvimento sistêmico da região é possível graças à combinação competente de seus próprios fundos republicanos com medidas de apoio federal, bem como à interação efetiva das autoridades e residentes da República.

A quantidade de financiamento que foi atribuída em 2024 para a implementação do Projeto Nacional “Housing and the Stadsmilieu” foi de 953,45 milhões de rublos. Em 2024, 565,6 mil metros quadrados foram introduzidos na República. M Habitação, a construção e a reconstrução de 6 instalações de abastecimento de água foram concluídas, a participação da população aumentou com água potável de qualidade para 88 %, 8 pátios públicos e 31 foram colocados, 797 pessoas foram redesenhadas do fundo habitacional de emergência.

O trabalho é concluído como parte da competição todos os melhores projetos para criar um ambiente urbano confortável em pequenas cidades e assentamentos históricos em 2 áreas públicas em Maykop (Zona do Parque Florestal de Madzakh) e na cidade de Adygeis (Recreation Park).

“Nos últimos anos, fizemos muito para melhorar a cidade de Maykop e restaurar a aparência histórica. Reparamos monumentos e criamos novas atrações para residentes e convidados da República. Nós nos esforçamos para garantir que nossa cidade não se sinta apenas confortável para a vida , mas também um atraente centro turístico com nossa pessoa arquitetônica, prestamos atenção à nossa singularidade, áreas distintas relacionadas à história, funções nacionais e marcas regionais ”, disse a cabeça de Adygea Murat Kumpilov.

Em grande parte graças aos projetos nacionais da região, dezenas de pátios e espaços públicos foram instalados anualmente. Adygea – Entre os líderes do país para atualizar as estradas e manter o ritmo principal: por 6 anos, objetos com um comprimento total de 507 km foram levados em uso; Os líderes são implementados no campo da habitação, para que o volume de residências tenha sido injetado três vezes ao longo dos anos – estes são mais de 2 milhões de 400 mil metros quadrados. M HABITAÇÃO.