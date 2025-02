Aero Índia 2025 começa hoje em Bangalore com Rafale e tipos de telas aéreas | 10 pontos

10. Segundo as autoridades, o Aero-2025 terá dias úteis de 10 a 12 de fevereiro, enquanto nos dias 13 e 14 de fevereiro se estabeleceram como dias públicos para as pessoas testemunharem o programa. O evento inclui o conclave dos ministros da Defesa; Mesa redonda dos CEOs; Inauguração dos pavilhões da Índia e IDEX; Evento do Manthan IDEX; Evento de indigenização Samarthya; Função valía; seminários; Espectadores impressionantes e uma exposição de empresas aeroespaciais.

6. O evento bienal demonstrará as capacidades de defesa da Índia e da Forge Global Associações, disse ele. “Nosso objetivo é melhorar a colaboração em áreas de interesse comum com nossas nações amigas, promovendo a cooperação mais profunda e o progresso compartilhado. O evento não é apenas uma amostra de tecnologia e inovação, mas também servirá como fonte de inspiração para nossos jovens, promovendo o temperamento científico e um espírito de inovação “, disse o ministro da Defesa.

5. “Aero Índia é uma plataforma que mostra a força, a resistência e a auto -suficiência da nova Índia. Não é apenas crucial para a preparação da defesa da Índia, mas também desempenha um papel fundamental na configuração do futuro do nosso nosso Nação, “Singh”, disse Singh em sua direção.

4. “Até onde sabemos, este é o único evento em que os dois aviões se uniram. F35 estará na exposição estática no dia da abertura e pode haver um evento de voo em alguns dias posteriores”, disse um oficial da IAF, Conforme relatado por PTI. Ao ir para uma conferência de imprensa em Bengaluru na véspera do evento, Rajnath Singh descreveu a Aero Índia como uma plataforma crucial, que aumentará a visão do governo de um governo indiano forte, capaz, capaz e auto -suficiente.

2. O aspecto interessante deste evento é que o avião de combate dos EUA. “Pela primeira vez na história, a Aero India 2025 testemunhará a participação de dois dos aeronaves de combate de quinta geração mais avançadas do mundo: o Russo Su-57 e o F-35 American Lightning II”, disse um comunicado do governo .

