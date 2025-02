Aero Índia 2025: Jet Trainer of Hindustan Aeronautics Limited renomado YASHAS

O Hindustan Jet Trainer HJT-36, o principal avião de treinamento de Hal, tornou-se chamado de ‘Yashas’ após extensas modificações para resolver os recursos de saída e a resistência a voltas em toda a aeronave.

Sanjeev Kumar, secretário do Departamento de Produção de Defesa, apresentou o novo nome na presença do diretor administrativo de Hal Dk Sunil e oficiais seniores do Indian Aero 2025 em andamento em Bengaluru.

“As grandes mudanças em escala na plataforma de treinamento da linha de base levaram a uma agitação significativa em suas capacidades. Portanto, deu uma chance de dar um novo nome de acordo com a relevância contínua do avião como treinamento de sistema para a aviação militar moderna.

Para indução no serviço, o avião foi recentemente atualizado com o estado -Of -Ot -Art e uma cabine ultra -moderna. Isso melhorará a eficácia do treinamento e da eficiência operacional, ao mesmo tempo em que fornecerá uma redução de peso e superando a obsolescência de equipamentos importados com as unidades substituíveis indianas on -line (LRU).

‘Yashas’ é capaz de treinamento piloto, contra -insurgência e força de estágio II contra o treinamento de superfície, armamento e acrobático. É alimentado por um mecanismo de reação 55i controlado pelo FADEC, que fornece a melhor relação peso de empuxo com peso, manuseio e confiabilidade do impulso otimizado.

Uma cabine traseira intensificada com um nariz caído fornece uma excelente visão geral e uma consciência situacional aprimorada com uma cabine de vidro de estado -Of -art com telas multifuncionais (MFDs) e telas (HUDs).

Os recursos de HJT-36 são posições e giro, transporte acrobático, armamento de até 1.000 kg, reabastecimento e deformação de um único ponto.