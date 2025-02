Aero Índia 2025: Rússia, EUA

A corrida para fornecer à Índia um avião de combate de quinta geração se intensificou, com a Rússia e os Estados Unidos competindo pelo acordo. Com Aero Índia 2025 Para começar em 10 de fevereiro em Bengaluru, a Rússia fez uma forte entrada ao mostrar seu lutador furtivo Su-57 no espaço aéreo indiano pela primeira vez.

Enquanto isso, os Estados Unidos estão pressionando para que seu F-35 seja considerado como a Índia busca fortalecer suas habilidades de combate aéreo.

A Rússia lançou oficialmente a variante de exportação do SU-57, conhecida como SU-57E, para a Índia. A Rosoboronexport, a empresa por trás do avião de combate, oferece opções de compra direta e produção conjunta.

A chegada do SU-57 à Índia marca um esforço renovado de Moscou para expandir os laços de defesa, com base em uma história de colaboração que já viu a Índia investindo no projeto de aeronave de combate de quinta geração (FGFA), juntamente com a Rússia.

A Índia havia inicialmente associado à Rússia no início dos anos 2000 para desenvolver em conjunto um lutador furtivo, assinando um acordo de projeto em 2010. No entanto, em 2018, a Índia se aposentou do projeto para se concentrar em seu próprio indígena Aeronaves avançadas de combate médio (AMCA).

Os Estados Unidos, por outro lado, estão promovendo seu F-35 como a melhor opção para a superioridade aérea de próxima geração na Índia. Com sua tecnologia furtiva avançada, desempenho comprovado e desempenho de integração com os sistemas de defesa ocidental, o F-35 está se posicionando como uma mudança de jogo para a Força Aérea.

O avião já foi exibido na Índia, e Washington vem trabalhando para aprofundar sua Associação Estratégica de Defesa com Nova Délhi.

Enquanto a Índia se concentra no desenvolvimento da AMCA, o progresso tem sido lento devido a desafios tecnológicos e de fabricação. O governo aprovou a construção de seis protótipos, e o primeiro é esperado nos próximos cinco anos.

No entanto, as preocupações com o desenvolvimento motor e atrasos no programa Texas Mark II levantaram dúvidas sobre se a AMCA estará operacional antes de 2035. Dadas essas incertezas, a Índia pode precisar adquirir um plano de combate avançado de parceiros estrangeiros, como uma solução provisória.

Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos foram os principais fornecedores de defesa para a Índia, mas suas abordagens diferem. A Rússia tem sido o maior fornecedor de armas da Índia, que representa 60 a 70% de seu hardware militar.

Ele constantemente compartilhou a tecnologia de defesa com a Índia, o que leva à produção conjunta de plataformas como o míssil Brahmos, os rifles AK-203 e as aeronaves de combate Su-30mki. O SU-57E é oferecido como outra colaboração importante, com o potencial de transferência de tecnologia.

Enquanto isso, os Estados Unidos aumentaram significativamente a cooperação de defesa com a Índia nos últimos anos, expandindo exercícios militares conjuntos e assinando acordos importantes para aumentar a interoperabilidade da defesa. O F-35 representa uma mudança estratégica, alinhando a Índia com um ecossistema de defesa ocidental que poderia melhorar suas habilidades operacionais junto com os aliados.