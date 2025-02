O comandante da defesa sueco Saab está pronto para fazer um tom forte para seu combate de luta no Aero India 2025, enfatizando a entrega rápida, as capacidades avançadas e uma estratégia robusta de ‘Make in India’. O Air Show, realizado de 10 de fevereiro a 14 de fevereiro em Bengaluru, testemunhará a Saab que mostra uma réplica de grande escala da grande quantidade junto com seu simulador de cabine de gripe.

A tela SAAB também incluirá sistemas de armas de vanguarda, como o Carl-Gustaf M4, AST AST e a próxima geração de armas anti-tanque leves (NLAW), reforçando seu papel como provedor-chave para as forças armadas indianas. Em particular, o Carl-Gustaf M4 agora será fabricado na Índia nas próximas instalações da Saab em Jhajjar, Haryana, alinhando-se com a iniciativa de Atmanirbhar Bharat (auto-suficiência) do governo indiano.

A Saab está posicionando agressivamente a gripe e como a melhor opção para a Força Aérea da Índia (IAF), que busca 114 aviões de combate de função médio (MRFA) para reforçar sua resistência ao esquadrão exaustivo. A Companhia afirma que flipé e será o avião de combate mais rápido se escolhido.

“As capacidades influenas excepcionais alinham -se perfeitas, chefe da campanha de Flime Indian.

A empresa sueca oferece uma extensa transferência de tecnologia, incluindo a produção local de componentes de aeronaves e montagem de motor. Um centro de design de última geração também está sendo oferecido em Bangalore para desenvolvimento de avião e software. A Saab também ofereceu uma produção indígena em grande escala, além de apenas montar Fuselants. A Saab também propôs que a Índia se tornasse um centro de exportação global de gripe, permitindo que a produção local atenda mercados internacionais.

Expanda as capacidades de defesa da Índia

A Saab está mostrando uma variedade de soluções de defesa da próxima geração na Aero Índia 2025, incluindo o Integrated Defense Aid Suite (IDA), um sistema de proteção para plataformas aéreas, já integradas aos helicópteros Alh Dhruv Dhruv Dhruv da Índia. Ele também exibe o sistema eletrônico de defesa de concurso (LED), um sistema de proteção ativo modular para veículos blindados. O sistema AUV62, um veículo submarino autônomo avançado para o reconhecimento da mina e o treinador de artilharia do Interior of Land Combat, um sistema de treinamento virtual realista para soldados também fará parte da Aero Índia.

O compromisso de ‘fazer na Índia’ foi fortalecido

A Saab reforçou seu compromisso de ‘fazer na Índia’ estabelecendo uma fábrica Carl-Gustaf M4 em Jhajjar, Haryana. A instalação produzirá armas para o exército indiano e os componentes de exportação para os clientes globais da Saab.

“A aero Índia 2025 chega a um momento crucial em que os desenvolvimentos globais enfatizam as capacidades modernas de defesa de auto -defesa. A Saab está totalmente comprometida em apoiar a abordagem de Atmanirbhar à Índia “, disse Mats Palmberg, presidente e diretor administrativo da Saab India.

Rivas globais e globais

O Flipen E de Saab enfrenta uma concorrência difícil do F-15EX da Boeing, F-21 de Lockheed Martin, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, MIG-35 de Mikoyan e Sukhoi’s Su-57 para o contrato MRFA. No entanto, a Saab afirma que o cronograma rápido de entrega de água, a tecnologia avançada e o mapa de produção indígenas profundos o tornam a opção ideal para a IAF.