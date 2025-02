O programa de avião de combate indígena indiano é estabelecido para impulso significativo, como Entregas de aeronaves de combate leves (LCA) Os ladrilhos da planta Nasik em Hindustan Aeronautics Limited (HAL) estão programados para começar em março de 2025.

A produção do Secretário de Defesa, Sanjeev Kumar, fez o anúncio perante o evento Aero India 2025, que começou hoje. Além disso, ele declarou que, até 2026, a produção deve racionalizar, garantindo o fornecimento de 16 a 24 aeronaves por ano, marcando um passo crucial para fortalecer as capacidades de combate aéreo da Índia.

Kumar enfatizou que a linha de produção havia agora se estabilizou, incluindo o fornecimento crítico de motores gerais elétricos (GE), que haviam causado atrasos anteriormente.

Ele confirmou que o Ministério da Defesa está trabalhando em estreita colaboração com seus colegas americanos para acelerar as entregas desses motores, garantindo o parto sem problemas do programa LCA Texas MK1A.

“Estamos trabalhando com nossos parceiros americanos para garantir que o fornecimento de motores seja simplificado para 2025-26”, disse ele, indicando que a questão de longa data dos motores é abordada ativamente.

O show aéreo da Aero India 2025, em sua 15ª edição, será o maior da história, que abrange 42.000 metros quadrados com a participação de 931 expositores, incluindo 150 empresas estrangeiras.

O ministro da Defesa, Rajnath Singh, destacou a assistência de mais de 90 países, com 30 ministros de defesa, chefes aéreos e secretários de 43 nações presentes. Espera -se que o evento mostre as crescentes capacidades de fabricação de defesa da Índia enquanto promove as associações globais.

Os comentários de Kumar ocorrem quando a Índia continua a explorar as opções para Adquirir aviões de combate de quinta geração (FGFA) para complementar seu projeto indígena de aeronave avançada de combate de médio porte (AMCA).

O SU-57 russo e o F-35 americano, ambos exibidos na Índia Aero, são considerados parte da Força Aérea Indiana (IAF) Estratégia para modernizar sua frota.

Enquanto isso, o chefe aéreo da IAF, o AP Singh Marshal, participou recentemente de uma saída a bordo de um duplo Plaza Tiles, juntamente com o general do exército, o general Ubendra Dwnedi Dwnedidi, um movimento aclamado pela cabeça da cabeça da cabeça da cabeça do The do The the Chefe do pessoal da Defesa Gen Anil Chauhan como um testemunho da confiança das forças armadas no plano de combate indígena.

O setor de produção de defesa indiano sofreu um crescimento notável e Singh anunciou que a produção de defesa nacional já atravessou Rs 1,27 lakh crore e deve exceder o Crore de Rs 1,60 lakh para 2025-26. As exportações de defesa também atingiram um recorde de 21.000 milhões de rúpias, com projeções para exceder 30.000 milhões de rúpias nos próximos dois anos.

O evento Aero India também verá discussões de alto perfil, incluindo o Conclave dos Ministros da Defesa em 11 de fevereiro, com o tema ‘Criando resiliência por meio de defesa internacional e participação global (Bridge)’, que se concentrará no fortalecimento das cadeias de suprimentos globais e na defesa estratégica Colaborações.

Além disso, a tabela redonda do CEO em 10 de fevereiro, com o tema ‘Habilitando a cooperação de defesa através da participação global (EDGE)’, organizará mais de 100 fabricantes de defesa mundial, incluindo 55 de 19 países, que, que reforçam o impulso de Índia para cooperação de defesa global.