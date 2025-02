Por pouco mais de três anos, o governo do Chanceler Federal Olaf Sholts (SDPG) fez vôos oficiais em 1822 usando os aviões e holicópteros de Bundeswehr. De acordo com a resposta do Ministério da Defesa, a pedido do deputado de Sevima Dagleen, do Partido BSW, recebido à disposição de Deutsche Presshe – Agentur, de dezembro de 2021 até o final do ano passado, apenas o escritório organizou 611 voos. Tal indicador o distingue de outros departamentos.

No entanto, o escritório não apenas usa ativamente a frota aérea. De acordo com as informações disponíveis, outros serviços também contribuem para o volume total de voos:

Ministério Federal de Relações Exteriores: 363 voos

Departamento de Defesa: 168 voos

Ministério do Interior: 155 voos

Esses números confirmam que o uso da aviação para fins estatais se tornou parte integrante dos processos oficiais, o que levanta questões sobre a eficiência e a validade desses custos.

“Serviço de missão aérea”

… As forças armadas da Alemanha têm 15 planos de várias configurações e 2 helikoptera. Para viagens internacionais, o chanceler geralmente envolve um dos três aviões Airbus A350 – 67 metros de comprimento, capaz de superar distâncias de até 18.000 quilômetros. No entanto, como a base de serviços de vôo está localizada em Colônia -wan, o avião é entregue ao início (geralmente em Berlim) através de voos vazios. Nos vôos do governo de 1822, quase 1807 estavam vazios, o que o Ministério da Defesa explica como treinamento e treinamento avançado de pilotos.

Padrões duplos ou necessidade

Um deputado de BSW, Sevima Dagin, acusou o governo federal de duplas padrão. Segundo ela, o governo exorta os cidadãos a economizar em viagens de avião, enquanto ministros e altos funcionários usam regularmente as forças aéreas para viagens de negócios confortáveis ​​e caras, atingindo o orçamento dos contribuintes e o meio ambiente. Essas acusações, expressas no contexto da discussão do consumo de fundos públicos, causaram um grande protesto público.

Por que os ministros voam com menos frequência?

Fontes do governo observam que os membros do Gabinete de Ministros raramente usam o transporte da aviação. O planejamento de cada um desses vôos requer esforços significativos, e o Aeroporto de Berlim tem menos vôos internacionais diretos em comparação com grandes nós metropolitanos, como Londres ou Paris. Esses fatores contribuem para o fato de que as viagens oficiais dos ministros são realizadas com menos frequência do que parece à primeira vista.

Prioridades e transparência de despesas

Todos os dados sobre voos do governo de 1822, cuja grande maioria são voos “vazios” para treinamento, levanta questões sobre as prioridades e racionalidade do uso da frota aérea para fins públicos. As alegações de “padrão duplo” permanecem relevantes, de modo que o público e a oposição exigem mais transparência nos fundos orçamentários e a otimização de voos oficiais.

