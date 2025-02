Aeronaves de combate russo -americanas Juntam -se ao show de defesa aérea na Índia

Pela primeira vez, russo e Jatos de combate americanos Ele ingressou no maior show aéreo da Índia, que começou na segunda -feira.

Ele Aero Índia 2025 É a maior exposição aérea e de defesa do país do sul da Ásia que será executado até 14 de fevereiro.

Pela primeira vez na história, o show aéreo é testemunha de “a participação de duas das aeronaves de combate de quinta geração mais avançadas do mundo: o Su-57 russo e o F-35 American American F-35 II”, disse o Ministério da Defesa da Índia.

Apontando que “marca um marco na colaboração da defesa global e do progresso tecnológico, oferecendo aos entusiastas da aviação e especialistas em defesa uma perspectiva incomparável para testemunhar essas aeronaves de combate de vanguarda”, disse o ministério a inclusão de seus destaques -57 e f -35 A “posição da Índia como um centro -chave de colaboração internacional de defesa e aeroespacial”.

A exposição aérea foi inaugurada pelo Ministro da Defesa Rajnath Singh na Estação da Força Aérea de Yelahaka, no sul do estado de Karnataka.

“O evento de cinco dias mostrará a destreza aérea da Índia e as inovações indígenas de avant -garde, juntamente com os produtos mais recentes da geração de empresas aeroespaciais globais”, disse o ministério, acrescentou que a exposição confirmou a participação de mais de 900 expositores, incluindo 150 empresas estrangeiras “.

Singh disse na segunda -feira que o evento fornecerá uma plataforma para “fortalecer ainda mais as relações entre países relacionados com base no respeito mútuo, interesse mútuo e benefício mútuo para tratar as incertezas atuais”.