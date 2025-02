Vocês são aviões “E-2D Avançado Hawkeye”: Taiwan teria pedido aos EUA com o objetivo de substituir os modelos mais antigos “E-2K Hawkeyes”, conforme relatado por alguns jornais locais, em particular a agência de notícias central de Taiwan. Estes são novos aviões militares de nova geração e extremamente avançados, conforme explicado pela empresa que os produz, o Northrop Grumman. A aeronave em questão também possui um sistema de rastreamento capaz de identificar 3 mil objetivos simultaneamente que diferem entre a Terra e o ar. E não apenas isso: o E-2D também possui um radar capaz de determinar a posição dos objetos dentro de 300 milhas náuticas, tornando-os particularmente eficazes contra a caça chinesa nos J-20, J-20s e J-35-Hunting, conhecido como competente no evento a ser detectado.

De qualquer forma, os EUA eram favoráveis. O porta -voz do Departamento de Relações Exteriores dos EUA, o órgão que lida com a política externa do país, afirmou de fato que “consistentemente com a Lei de Relações de Taiwan, os Estados Unidos, continua a tornar possível as habilidades de defesa de Taiwan” . Uma situação que não gosta de Pequim, cuja resposta não dura muito. A China, em particular, convidou os Estados Unidos a bloquear imediatamente o armamento da ilha de Taiwan, Movimentos perigosos Eles ameaçavam a estabilidade e a paz da rua de Taiwan. Estados Unidos e paz e estabilidade no Estreito de Taiwan, que envia uma mensagem profundamente para as tropas separatistas para a independência de Taiwan “.