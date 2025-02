Aeroporto de contrabando de Mumbai: diamantes, ouro no valor de 9 milhões de rúpias apreendidas, uma pessoa presa

Funcionários aduaneiros do Aeroporto de Investimentos de Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai, em 11 e 12 de fevereiro, quase 6 kg de ouro e 2.147 cartas de diamantes avaliados em 9,12 milhões de rupias, disseram autoridades na quinta -feira.

Ouro e diamantes contrabandeados apreenderam três ocasiões diferentes. O ouro estava escondido em uma fivela de cinto, uma sacola e roupas íntimas usadas pelo réu, enquanto os diamantes estavam escondidos dentro de um laptop que permanecia na sacola de carro de passageiros. Um dos suspeitos foi preso, acrescentou.

No primeiro caso, durante os procedimentos de rotina e digitalização, o CISF (Mumbai) encontrou objetos suspeitos dentro do laptop de um passageiro que voou para Bangkok de Mumbai. O indivíduo foi imediatamente entregue à Unidade de Inteligência Aérea (AIU) no aeroporto. Após um exame exaustivo, os oficiais aduaneiros recuperaram um total de 2.147,20 quilates de diamante avaliados em Rs 4,93.05.850. O passageiro foi preso.

Na segunda instância, três passageiros, que haviam chegado de Dubai a Mumbai, foram interceptados, e os anéis crus e botões de ouro cru de 24 quilates com peso líquido de 775 gramas avaliados em Rs. 61,45,347 foram recuperados. O ouro estava escondido no cinto do cinto e o saco de carro transportado pelos passageiros.

Em 12 de fevereiro, com base no perfil e na contribuição recebida, 14 nacionais de Keny Milhões de Rúpias foram recuperados deles.

As barras de ouro e as jóias estavam escondidas na cueca e nos bolsos das roupas que os suspeitos usavam. Além disso, as barras de ouro de 22 quilates pesavam 2.406 gramas avaliados em 1,74 milhão de rúpias foram encontradas no chão no salão internacional de chegada, disseram as autoridades.