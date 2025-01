Aeroporto Internacional de Dubai, mais ocupado para viagens mundiais, vê 92,3 milhões de registros de passageiros em 2024

DUBAI, Emirados Árabes Unidos (AP) – O Aeroporto Internacional de Dubai, o mais ocupado do mundo para viagens internacionais, viu um recorde de 92,3 milhões de passageiros passarem por seus terminais em 2024, anunciaram as autoridades na quinta -feira.

O resultado consolida a recuperação de Dubai de Pandemia de Coronavírus Excedendo o registro anterior estabelecido em 2018 pela primeira vez. Hoje, o aeroporto sente que está explodindo nas costuras com movimentos de aviões e multidões que se movem por seus terminais cavernosos, como As autoridades planejam mover operações em 10 anos para o segundo aeroporto da cidade-estado após uma atualização de quase US $ 35 bilhões.

Em 10 anos, a Dubai planeja transferir suas operações do aeroporto para Al Maktoum, a cerca de 45 quilômetros (28 milhas) do DXB. O aeroporto, que foi inaugurado em 2010 com um terminal, serviu de estacionamento para o Airbus A380 e outras aeronaves da Emirates Decker e outras aeronaves durante a pandemia. Mas desde então, ele voltou lentamente à vida com carga e vôos particulares. Também abrigue o Dubai Air Show Biennale e tem um vasto deserto vazio para expandir.