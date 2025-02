"Afd fora do governo? Que risco Alemanha e Europa": A bomba com IDE -TOPS

O Germania Pode virar à direita, mas o chanceler designado Friedrich Merz Ele não tem coragem. O líder da CDU, no dia seguinte às eleições vencidas, disse claramente: “Temos um mandato claro, construiremos um Grande coalizão“Se for apenas com o SPD ou se também incluir o verde, isso será visto.

A partir daqui, a previsão, não exatamente otimista Nicola ProcacciniBATA DE Irmãos da Itália e co-presidente de ECRO grupo de conservadores para o Parlamento Europeu. Em resumo, um observador privilegiado das relações entre o popular (da qual Merz faz parte) e a lei, também na versão politicamente mais difícil, como tal como tal como tal Alternativa à Alemanha liderado por Alice WeidelTambém por esse motivo capaz de “fotografar” a estratégia de Merz antes que ele seja de seu anúncio oficial.

“Paradoxalmente, o meloniano sublinhou em relação ao CDU -como AAS em uma entrevista com Corriere della Sera – e A aliança mais compatível. Temos muitos pontos de distância do AFD, mas nos dois temas mais sentidos na Alemanha hoje – a revisão da política de Acordo verde e oimigraçãobem como o segurança Que o maior ataque cresceu com ataques recentes – não há dúvida de que as duas partes têm muito em comum. Também porque o atual líder Merz está muito mais à direita do que os antecessores, do Merkelrepresenta o centro do meu amigo -Visão à direita WeerVan de PPE – continua Procaccini -. E estamos realmente muito felizes por ele.





“Com toda a probabilidade, vai acontecer Uma aliança com o SPD E talvez até comigo Verdi. E os temas cruciais – imigração, acordo verde – serão mais difíceis de lidar, com o risco de uma instabilidade que diz respeito a todo o continente “, conclui seu processo de raciocínio, profeticamente. É por isso que o humor na Alemanha não resolverá” Problema De ‘instabilidade alemã’: a grande coalizão que é esperada ‘olha para socos políticos’ em temas cruciais.





De acordo com o expoente de IDE, é “impossível dialogar com AFD” não tanto na posição de Direitos pessoais“Em que eles são muito abertos, mas em posicionamento internacional. Eu sou contra todos os tipos ‘Cordão de saúde‘, mas no debate sobre Navalny contra o Parlamento Europeu, eu os ouvi dizer coisas inaceitáveis ​​e impensáveis, um aumento no Putin Atual com o qual você não pode montar caminhos “.

Apenas oUcrânia Será uma discriminação decisiva identificar um caminho do governo em Berlim. Nesse sentido, Procaccini repete as palavras faladas pelo primeiro -ministro italiano Giorgia Meloni Em sua intervenção para CPACO topo dos conservadores americanos em Washington: “Os três anos de dura batalha do povo ucraniano para continuar a existir como uma nação livre e independente, eles nos dizem que Amor pelo seu país de origem Ainda é um valor essencial. Como é para nós conservadores em toda a latitude. Esperamos com nossos corações que os esforços de paz logo correm bem, mas continuaremos apoiando os ucranianos, desde que seja necessário.