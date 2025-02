"Afd para fazer parte do governo". Alemanha ao clima, Alice Weidel está ansiosa por isso

O CDU-CSU está confirmado à frente das eleições federais na Alemanha com 29% das preferências De acordo com a primeira pesquisa de saída relatada pelo emissor Pano. A ultradestra do Afd, Segundo poder político, Coleta 19,5%Para o SPD com 16%. O verde são 13,5%. Linke opera com 8,5%. No momento, sob o limiar, para acesso aos liberais do Bundestag I do FDP com 4,9% e BSW com 4,7%. Outras partes em 3,9%. “Os dados são claros. O sindicato venceu. O semáforo é liquidado. E os eleitores Eles querem que o chanceler seja Friedrich Merz“O secretário -geral da CDU Carsten Linnemann disse isso e respondeu às primeiras pesquisas de saída com ARD na Alemanha.

“Nós sempre seremos isso Pronto para fazer parte de um governo Quem chegará à vontade do povo “: ele disse Alice WeidelLíder do Ultra -Tenterest AfD, que apareceu para os militantes do partido imediatamente após a publicação da primeira informação sobre as eleições. “Fizemos uma campanha eleitoral extraordinária. Foi divertido. Somos a única parte que fez A permissão dobrou em comparação com a última vez. Eles queriam nos reduzir pela metade, o oposto aconteceu “, acrescentou.





A participação nas primeiras eleições federais na Alemanha está presenteem 84 %. É isso que o Infraest Research Institute relatou enfatizar que, se os dados forem confirmados pelo Escritório Eleitoral Federal, será Maior aumento das pesquisas desde 1990 A data.