África do Sul reforça segurança na fronteira com Moçambique

África do Sul aumentou a segurança e as patrulhas ao longo da sua fronteira com Moçambique prevenir e combater qualquer crime oportunista que possa surgir como resultado dos actuais protestos no país vizinho, refere um comunicado.

Moçambique foi atingido por semanas de protestos violentos desde finais de Outubro, quando a autoridade eleitoral declarou um homem de 47 anos. Daniel Chapo A Frelimo, no poder, venceu as eleições presidenciais com 71% dos votos, derrotando o candidato da oposição Venâncio Mondlane com 20%.

A oposição rejeitou os resultados, alegando que a votação tinha sido manipulada. O Conselho Constitucional foi então encarregado de supervisionar o caso e, na semana passada, afirmou que El Chapo tinha ganho a votação, mas reduziu a sua percentagem para 65%. Isso gerou protestos novos e mais violentos.

“O Governo da África do Sul está a envolver activamente o Governo de Moçambique bilateralmente para explorar estas preocupações e explorar soluções sustentáveis”, disse a Estrutura Nacional Conjunta de Inteligência e Operações da África do Sul (JUNTAS NATIVAS) disse domingo.

Ele disse que ambas as nações estão a aproveitar os seus fortes laços diplomáticos para garantir que sejam implementadas medidas apropriadas para restaurar a ordem e melhorar a segurança nas regiões afectadas.

“Estes compromissos reflectem um espírito de cooperação e respeito mútuo que sustenta a relação entre a África do Sul e Moçambique”, afirmou.

No mês passado, a África do Sul fechou temporariamente a sua movimentada passagem fronteiriça com Moçambique devido à contínua violência pós-eleitoral no país vizinho. Os manifestantes incendiaram veículos no lado moçambicano do porto de entrada do Lebombo.

No fim de semana, a mídia local informou que o Presidente Cyril Ramaphosa enviou Sydney Mufamadi como seu enviado especial a Moçambique para discutir a escalada da violência pós-eleitoral que ameaça a estabilidade regional.

Pelo menos 261 pessoas morreram desde o início dos protestos no país, sendo a maioria das mortes causadas por tiros por parte do pessoal de segurança, de acordo com o grupo local de monitorização eleitoral Plataforma DECIDE.

Na semana passada, 33 pessoas morreram quando centenas de reclusos escaparam da prisão central de Maputo, na Matola, localizada a cerca de 15 quilómetros (9,3 milhas) da capital. O chefe da polícia, Bernardino Rafael, confirmou que 1.534 prisioneiros escaparam, incluindo 29 terroristas “altamente perigosos”, levantando sérias preocupações de segurança.

A violência forçou as pessoas a fugir do país para o vizinho Malawi.

O Ministro da Informação e Digitalização, Moses Kunkuyu, disse na segunda-feira que os protestos em curso afetaram as importações de combustível para o Malawi, sem litoral.

Cerca de 3.000 refugiados de Moçambique cruzaram para o Malawi desde segunda-feira da semana passada, acrescentou.

Dominic Mwandira, um alto funcionário do distrito de Nsanje, no Malawi, que faz fronteira com Moçambique, disse anteriormente à Anadolu: “Eles vêm como famílias e até agora alojámo-los em escolas enquanto se aguardam providências adequadas. O número provavelmente aumentará”.