Agência Alfândega e Monopólios: 39 Especialistas em Big Data e Inteligência Artificial

Notícias em Arriva para oEscritório de Alfândega e Monopólios. Graças a uma nova competição pública pronta para melhorar a equipe com a contratação de 39 funcionários especializados em matemática, TI, estatística e física. Devido a este anúncio, publicado hoje, ele tem como objetivo selecionar profissionais altamente qualificados e especializados no gerenciamento de big data, na aplicação de inteligência artificial e no desenvolvimento de tecnologias avançadas que devem ser usadas para os usuários. Os assentos serão reservados para estruturas centrais e, em particular, nas direções anti -theifrode, jogos, organização e transformação digital, setores de relevância estratégica para a administração em que a evolução digital é grande importância. A contratação de novos funcionários é prevista na Lei do Orçamento 2024, que a agência, autorizada especial, para aumentar sua equipe de 105 unidades.

“Agradeço ao GovernoEspecialmente o Ministro da Economia Giorgetti e o vice -ministro Leo, porque sou sensível ao meu pedido de novos funcionários. A agência deve ser capaz de enfrentar os desafios digitais que estão esperando por ela e só pode fazê -lo aumentando suas habilidades tecnológicas e de TI para analisar sua capacidade de analisar dados, o gerenciamento de riscos, o desenvolvimento de software e soluções inovadoras em alfândegas Procedimentos, a serem aprimorados nos controles dos fluxos comerciais e naqueles que estão dentro das tarefas especiais de consumo e do setor de jogos públicos. O mundo está mudando rapidamente e precisamos de profissionais altamente especializados que possam governar esta fase. Somente dessa maneira podemos dar respostas eficazes aos cidadãos e operadores econômicos e somos realmente competitivos internacionalmente “o diretor ADM, explicou Roberto Alese. O anúncio da concorrência estará em breve disponível no site da ADM institucional, com todas as informações relacionadas a até que até Os requisitos de participação e os métodos de seleção.