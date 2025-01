Agências da ONU elogiam acordo de cessar-fogo em Gaza

E agências bem-vindas cessar-fogo O acordo de quarta-feira entre Israel e o palestino Grupo Hamas após 466 dias de intenso conflito em Laço ao mesmo tempo que enfatiza a necessidade de paz e responsabilização a longo prazo.

Primeiro Ministro e Ministro das Relações Exteriores do Catar Xeque Mohammed bin Abdulrahman anunciou o sucesso dos mediadores na obtenção de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, lembrando que a sua implementação terá início este domingo.

O chefe dos direitos humanos da ONU elogiou a primeira fase do cessar-fogo, dizendo que vem com a promessa de “enorme alívio depois de tanta dor e miséria insuportáveis ​​nos últimos 15 meses”.

“Estou muito aliviado com a notícia da primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, e é imperativo que seja mantido agora”, disse Volker Turk num comunicado. “Exorto as partes em conflito e todos os países com influência a fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para garantir o sucesso das próximas fases do cessar-fogo, incluindo a libertação de todos os reféns, e para acabar com a guerra na sua totalidade.”

Ele enfatizou a extrema urgência de salvar as vidas daqueles desesperadamente necessitados em toda Gaza, que foi devastada pelos incansáveis ​​bombardeios e combates israelenses, especialmente no norte.

“Comida, água, medicamentos, abrigo e protecção são as principais prioridades. Não temos tempo a perder”, sublinhou.

Turk também enfatizou a necessidade de procurar responsabilização e justiça pelas graves violações e abusos que foram cometidos.

“Os responsáveis ​​pelos actos atrozes de 7 de Outubro, pelos subsequentes assassinatos ilegais de civis em Gaza e por todos os outros crimes ao abrigo do direito internacional devem ser responsabilizados”, disse ele, acrescentando que os direitos das vítimas devem ser respeitados até à reparação completa. .

Ele também instou Israel a pôr fim à sua “presença ilegal contínua” no território palestino ocupado, como o Tribunal Internacional de Justiça deixou claro, e a concretizar uma solução de dois Estados acordada internacionalmente.

O Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a paz é o “melhor remédio” e descreveu o acordo de cessar-fogo como “encorajador”.

“Muitas vidas foram perdidas e muitas famílias sofreram. Esperamos que todas as partes respeitem o acordo e trabalhem por uma paz duradoura”, disse Tedros em X. “As necessidades de saúde em Gaza continuam enormes”.

Ele sublinhou que a OMS está pronta para expandir o seu apoio juntamente com os seus parceiros.

– ‘Uma trégua muito necessária para o povo de Gaza’

Philippe Lazzarini, comissário-geral da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA), elogiou o acordo, dizendo: “Muitos têm esperado por este momento nos últimos 15 meses”.

“Este acordo finalmente trará a tão necessária trégua ao povo de Gaza e a libertação dos reféns”, disse Lazzarini no X.

“O que é necessário é acesso e suprimentos humanitários rápidos, desimpedidos e ininterruptos para responder ao tremendo sofrimento causado por esta guerra.”

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) também saudou o acordo, dizendo que é “muito devido para as crianças e famílias de Gaza que suportaram mais de um ano de bombardeamentos e privações, e para os reféns em Gaza e as suas famílias em Israel que sofreram muito.”

“A escala das necessidades humanitárias é enorme e a UNICEF e os seus parceiros estão prontos para intensificar a nossa resposta. O cessar-fogo deve, em última análise, proporcionar aos intervenientes humanitários a oportunidade de mobilizar com segurança a resposta massiva dentro da Faixa de Gaza, que é tão desesperadamente necessária. “, disse ele em um comunicado.

Isto inclui o acesso irrestrito para chegar a todas as crianças e famílias com alimentos e nutrição essenciais, cuidados de saúde e apoio psicossocial, água potável e saneamento, educação e aprendizagem, bem como assistência em dinheiro e a retoma das operações de transporte comercial, acrescentou.

“Com o colapso dos serviços essenciais em Gaza, devemos agir urgentemente para salvar vidas e ajudar as crianças a recuperar”, sublinhou.

Além disso, a UNICEF instou as partes a elaborarem urgentemente uma resolução política duradoura que dê prioridade aos direitos e ao bem-estar desta e das futuras gerações de crianças.

“A guerra em Gaza já custou muito às crianças. Devemos agir agora e trabalhar juntos para um futuro melhor para todas as crianças”, disse ele.

– O cessar-fogo deve ser mantido.

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas oferece a esperança necessária a milhões de pessoas cujas vidas foram devastadas por este conflito, disse o subsecretário-geral para Assuntos Humanitários e coordenador de ajuda de emergência, Tom Fletcher, num comunicado.

“Saúdo este acordo e exorto as partes a respeitá-lo”, disse Fletcher.

“Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para responder com a ambição, criatividade e urgência que este momento exige, apesar dos significativos desafios políticos e de segurança ao nosso trabalho”, afirmou.

“Para nos ajudar a salvar vidas, apelamos a todas as partes para que respeitem plenamente o direito internacional humanitário. Isto significa proteger os civis e as infra-estruturas civis; permitir aos trabalhadores humanitários um acesso seguro e irrestrito às pessoas necessitadas, onde quer que estejam, onde quer que estejam; e remover todos os obstáculos para a entrada de suprimentos comerciais também será essencial.”

Ele também apelou ao Conselho de Segurança da ONU “para usar a sua voz e peso colectivos para insistir que o cessar-fogo seja mantido, que o direito internacional seja respeitado e que os obstáculos sejam removidos para salvar vidas”.

Ele instou ainda os Estados membros a “garantirem que as nossas operações humanitárias sejam financiadas para atender às necessidades esmagadoras”.

“E pedimos responsabilização pelas atrocidades cometidas”, disse, sublinhando que este é “um momento de esperança e oportunidade”.

A diretora executiva do Programa Alimentar Mundial, Cindy McCain, destacou a urgência da entrega de ajuda humanitária.

“Notícias promissoras estão saindo de Gaza”, disse McCain.

“O PAM tem assistência vital pronta nas fronteiras para ajudar a alimentar mais de 1 milhão de palestinianos famintos, mas precisamos de: segurança garantida para o pessoal humanitário, circulação segura de alimentos através de todas as passagens fronteiriças e mais financiamento para entrega em grande escala”, acrescentou.

– CICV pronto para ajudar a implementar o acordo de cessar-fogo

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) manifestou a sua disponibilidade para apoiar a implementação de um acordo fundamental para reunir famílias em Israel e nos territórios palestinianos ocupados e entregar a ajuda humanitária desesperadamente necessária a Gaza.

Falando em Jerusalém durante uma visita de cinco dias à região, a presidente do CICV, Mirjana Spoljaric, destacou o compromisso da organização em facilitar a libertação segura de reféns e detidos, conforme estabelecido no acordo de cessar-fogo.

“Estamos prontos para facilitar qualquer operação de libertação acordada entre as partes para que os reféns e detidos possam regressar às suas casas. Também estamos preparados para expandir massivamente a nossa resposta humanitária em Gaza, onde a situação o exige”, disse Spoljaric.

“Isso exigirá esforços contínuos de todas as partes para garantir que nossas equipes possam realizar seu trabalho com segurança e eficácia”.

Spoljaric destacou a terrível crise humanitária em Gaza, observando que o sofrimento suportado tanto pelos palestinianos como pelos israelitas atingiu níveis inimagináveis.

“O sofrimento deve acabar. Os civis em Gaza precisam de protecção e de ajuda humanitária. Os reféns devem regressar a casa. Isto só é possível com um compromisso político de todas as partes para colocar a humanidade em primeiro lugar e respeitar as regras da guerra”, acrescentou.

“As vidas dos civis devem ser protegidas e as suas necessidades priorizadas. Os próximos dias são críticos e contamos com as partes para cumprirem os seus compromissos”, disse ele.

Entretanto, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) saudou o anúncio de um cessar-fogo em Gaza e apelou a todas as partes para que priorizem a segurança civil.

A crise humanitária em Gaza, afirmou a OIM num comunicado, atingiu níveis catastróficos, com hospitais destruídos, escassez de alimentos e fome crescente que levaram a região à beira da fome.

“A OIM apela a todas as partes para que garantam o acesso humanitário sem entraves. A OIM, em coordenação com os parceiros, está pronta para aumentar imediatamente a prestação de ajuda, com quase 4 milhões de abrigos, água, saneamento e artigos de higiene (WASH), bem como outros elementos essenciais, prontos para serem enviados da Jordânia e do Egito para as populações mais afetadas”, disse a agência.