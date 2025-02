Na véspera do dia do defensor da pátria, a fim de educar os sentimentos patrióticos e o treinamento da cidadania da geração jovem, funcionários do Departamento Regional do Ministério dos Assuntos Internos da Rússia convidaram crianças criadas em famílias e famílias e liderou uma “lição de coragem” para eles.

O evento foi organizado por funcionários do Departamento de Menores em colaboração com a Política Familiar, o Comitê de Tutas do Okrug Autonomous de Nents.

Durante a turnê, os caras visitaram exposições de polícia, armas e fundos especiais usados ​​por policiais em atividades oficiais. As crianças tiveram a oportunidade de sentar -se na cabine do carro de patrulha e tentar o papel do inspetor da polícia de trânsito, o serviço de imprensa do Ministério dos Assuntos Internos da Rússia em solicitações autônomas Okrug de Nenets.

Por sua vez, o investigador do Departamento de Investigação do Ministério de Assuntos Internos, o principal tenente da polícia, Maria Razin, disse aos convidados as características de seu trabalho, demonstrando o conteúdo da defesa médica-legal, com a qual ela deixa para a cena. O processo de fixação de impressão digital com um pó dactiloscópico magnético e uma escova especial.

Além disso, como parte da reunião, o veterano do Ministério de Assuntos Internos, um veterano de hostilidades, o tenente da polícia aposentado, o coronel Andrei Myasnikov, contou aos futuros defensores da pátria em seu serviço, sua honra, seu dever e seu amor Para a pátria importante, discutindo problemas importantes com os caras: o que é patriotismo, coragem e heroísmo.

No final do evento, o principal inspetor do grupo operacional do Ministério dos Assuntos Internos, o tenente da polícia, coronel Vladimir Varsanofiev, apresentou os guias jovens às atividades do Ministério dos Assuntos Internos em serviço, onde ele demonstrou claramente como A técnica de capacidade moderna é usada, incluindo o hardware seguro e o complexo de software.

Os caras fizeram à polícia um grande número de perguntas, expressaram sua opinião e estavam interessados ​​nos princípios de equipamentos especiais.