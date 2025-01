Segundo ele, o Comitê da Duma, por ele chefiado para investigar os fatos de interferência de Estados estrangeiros nos assuntos internos da Federação Russa, apreciará projetos de lei sobre esse tema na próxima reunião.

Os membros do comitê propõem a introdução de medidas adicionais para proteger as políticas nacionais de educação e educação. Piskarev acredita que a iniciativa é justificada. “É necessário excluir completamente os agentes estrangeiros do processo de esclarecimento e educação do nosso país”, está convencido.

O deputado associou isto ao facto de indivíduos reconhecidos como agentes estrangeiros se terem tornado “os principais líderes da propaganda da NATO”. Esclareceu que cerca de 50 pessoas que trabalham no sector da educação foram incluídas no registo de agentes estrangeiros. “As atividades de tais colaboradores representam uma ameaça para garantir o desenvolvimento do potencial científico da Rússia e o desenvolvimento espiritual e moral dos jovens”, está confiante o parlamentar.