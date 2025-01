Agitação política no Canadá: como Justin Trudeau deu um tiro no pé com a retórica anti-Modi e anti-Índia? | Notícias da Índia

Justin Trudeau renunciou após servir como primeiro-ministro do Canadá por dois mandatos consecutivos. Ele também renunciou ao cargo de líder do Partido Liberal, abrindo caminho para seu sucessor. O segundo primeiro-ministro mais jovem do Canadá, Trudeau conquistou o poder com charme durante seu mandato e sua popularidade também sofreu um declínio acentuado. Tamanho foi o impacto do seu descrédito no ano passado que as últimas pesquisas de opinião da Nanos mostraram que os liberais estavam atrás dos conservadores por uma margem entre 47% e 21%.

Embora uma combinação de escândalos e políticas impopulares tenha prejudicado as suas perspectivas ao longo do tempo, a sua imagem também foi afectada pela sua incapacidade de gerir relações diplomáticas com países como os Estados Unidos e a Índia. Embora o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, queira a fusão do Canadá com os Estados Unidos, este último ainda não está fora da turbulência política.

A reputação de Trudeau sofreu um duro golpe quando ele decidiu confrontar a Índia sem apresentar quaisquer provas sólidas. Ele parecia estar a operar sob a noção errada de que apoiar os apoiantes de Khalistani sob o pretexto da liberdade de expressão produziria benefícios eleitorais. No entanto, o tiro saiu pela culatra e o deixou surpreso quando os acontecimentos se desenrolaram contra suas expectativas.

De acordo com o censo de 2021, o Canadá tem uma população de 37 milhões (3,70 crore). Entre eles, 1,6 milhões, ou cerca de 4%, são de origem indiana. Deste grupo, aproximadamente 770.000 identificam-se como Sikhs. Dos 388 membros do Parlamento (MPs) do Canadá, 18 são Sikhs. Entre eles, os Sikhs têm controlo total sobre oito círculos eleitorais e exercem influência significativa noutros 15. Assim, os Sikhs e a população indiana têm voz em pelo menos 25-30 assentos.

Trudeau também julgou mal a decisão de culpar a Índia pelo assassinato do terrorista Khalistani Hardeep Singh Nijjar. Apesar da posição aberta do seu governo contra a Índia e Narendra Modi, as suas afirmações faziam pouco sentido entre os canadianos, que também exigiam provas concretas. A guerra diplomática entre a Índia e o Canadá fez com que ambos os países expulsassem diplomatas e o problema tornou-se global. Até deputados do partido de Trudeau pediram-lhe que controlasse os Khalistanis, mas sem sucesso. O Canadá até concedeu vistos e residências a elementos Khalistani, apesar de conhecer a sua ideologia. Trudeau continuou a sua campanha vil contra a Índia e a questão causou agitação na diáspora indiana no Canadá.

O próximo primeiro-ministro canadiano terá um difícil desafio à sua disposição: normalizar os laços com a Índia, uma vez que os estudantes e residentes indianos são cruciais para a economia do país.