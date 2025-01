Agora chamamos isso: isso "Bonito" A tendência mais quente pode substituir sua camiseta branca nesta temporada

Há anos, as camisas minimalistas são a tendência preferida entre os fashionistas. Camisas Oxford grandes e quadradas e camisetas brancas lisas dominaram o mercado, muitas vezes consideradas um item básico do guarda-roupa apenas por sua versatilidade, mas se você está um pouco entediado com a mesma velha silhueta, tenho o prazer de anunciar uma nova tendência que está constantemente ganhando terreno. popularidade. Blusas bonitas podem estar acumulando poeira no fundo de nossos armários desde meados dos anos 2000, mas graças à engenhosa equipe de design de Chloé, o renascimento boêmio que começou no final de 2024 continua em 2025 e traz consigo um novo estilo de herói: os babados blusa frontal.

(Crédito da imagem: Launchmetrics)

É claro que caberia aos franceses liderar essa tendência romântica – as ruas de Paris estão cheias de estilos atemporais e simples, com uma energia sonhadora e etérea – então, se você não pensa em babados há pelo menos dez anos, não entrar em pânico. A blusa com babados 2.0 é refrescantemente moderna (e não há chapéu ou saia com babados à vista, embora você possa querer se deliciar com um cardigã). De Lille a Londres, a linda blusa está fazendo um retorno inegável na primavera/verão, então, em vez de usar a mesma camisa que você usou durante todo o outono e inverno, aqui está uma versão inspiradora e elevada de traje que até mesmo o usuário mais minimalista também pode apreciar.

(Crédito da imagem: @remyfarrell)

Então, como podemos fazer com que esses altos vitorianos e pradarias se sintam prontos para 2025? A chave, claro, é o estilo. Você pode ficar tentado a acelerar o máximo e empilhar as pequenas camadas, mas estamos seguindo o conselho dos influenciadores mais chiques que seguimos ao combiná-los com jeans de cintura alta e bolsas de camurça, além de calças estampadas e sacolas o mais rápido possível. o tempo está ficando mais quente. Parece bom? Continue navegando para ver como o conjunto de moda está usando e para comprar as melhores blusas com babados do mercado.

Como os influenciadores estão agora usando blusas com babados na frente:

Notas de estilo: Esta foto poderia ter sido tirada em um mercado francês dados todos os elementos boêmios modernos que o look de Sarah Corbett Winder destaca. Babados! Renda! Veludo cotelê! É uma aula magistral sobre como fazer um look tão romântico parecer fundamentado.

Notas de estilo: Quanto mais alto o cós, mais altos são os pontos do vestido, e Diane Kari acabou de nos convencer a experimentar tops curtos neste verão, E que os jeans skinny estão de volta.

Notas de estilo: Se a blusa da Pia não te faz querer o verão, não sei o que fará. Mas enquanto isso, estou convencido de que esse look ficaria igualmente forte com um trench ou jaqueta de camurça / shearling por cima até vermos um pouco mais de sol.

Notas de estilo: Do jeans azul escuro aos mules fáceis de usar, é um look que vale a pena replicar, direto das ruas de Paris.

Compre blusas boêmias com babados na frente:

Gosto da simplicidade limpa.

PREVER Blusa de seda martelada com babados nos ombros e corte pointelle Claret. A quantidade certa de volume e cordão.

DÔEN Top Eldoris – Preto Também vem em creme, mas o preto fica muito chique para a noite.

Adicionar renda dá uma aparência vintage.

Reiss Blusa de seda com babados, Blush Espere ver muito mais rosa blush em 2025.

H&M Blusa amassada com babados Você simplesmente não pode contestar esse preço.

Novo visual Blusa em crepe off white com babados E isso parece pelo menos três vezes o preço real.

Rato e Boa Blusa Zéphyr Já o possuo e recebo elogios sempre que o uso.

PROJETO ASOS Blusa manga longa com babados na cor rosa Eu adoro a bainha cortada e o estilo de bota alta deste aqui.

Adicione um toque de sol introduzindo um toque de amarelo.

ZARA Camisa com babados e estampa animal Simplesmente não seria um resumo completo sem pelo menos algumas estampas de animais.

Tecnicamente um cardigã, um pouco mais grosso e substancial que uma blusa.

Após, Se o seu objetivo é “luxo minimalista”, estas 30 compras da COS, MyTheresa e Massimo Dutti são a resposta