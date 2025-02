Agora Marinelli recebe o filho do século para o bis de M.

Andrea Tempestini 05 de fevereiro de 2025

E Sexta à noite E a cortina cai: Benito MussoliniEntre uma piscadela na câmara e a outra, furiosa no parlamento. Assuma a responsabilidade do assassinato de Matteotti. Senhoras e senhores, é oficialmente ditadura. CeaseFire, “Voorit!”, Pequeno desvio da música techno em favor de melodias clássicas, uma colagem psicótica de mulheres com rostos chateados, o último olhar na sala enquanto o Duce Marinelli Ele marca a palavra “silêncio”. Fim da história. M.-de filho do século, o muito falado sobre o ditador. O ponto é que provavelmente há um erro: sem fim da história. Do ponto de vista histórico, sentiríamos mais falta: na ficção, estamos em 3 de janeiro de 1925, ainda há vinte anos à frente. Pode -se supor que ele chegou ao final do script, mas é aqui que o erro é: a série do livro de Antonio Scurati está destinada a retornar com uma segunda temporada. Os números são excelentes, muitas das críticas também e o Financial Times acabou de gastar elogios hiperbólicos (“Série ousada e elétrica, um aviso para as democracias”). Uma confirmação em relação ao retorno também vem de Nils Hartman, vice -presidente executivo da Sky Studios para a Itália: «Estamos falando sobre isso, discutimos diferentes soluções. É prematuro falar sobre quais idéias são, mas posso dizer que do céu é um desejo de seguir esta bela aventura ». Tire suas conclusões.

Mas se pararmos para pensar, para a segunda temporada, rigor da lógica, há um problema tão grande quanto uma pedra: o problema é Marinelli, o “sofrimento Duce”. Assim como no jogo do ganso, sem mimar ironias fáceis na passagem do ganso, somos forçados a devolver o rei no início do caso: você se lembra de sua doença de Navyllis de uma doença de Strombazzaze? A família anti -fascista? O longo silêncio da avó quando os revelou com vergonha mal remada que Mussolini tocaria? O tormento ao vestir o papel do ditador? Vovó, que o libertaria, apenas perguntou por que ele decidiu fazê -lo. “Foi um motivo muito sério – ele explicou – eu tinha muitas respostas, mas, na realidade, eu disse a ela que queria tirar uma pequena parte da responsabilidade ao executar a mensagem do livro escuro”. Não é para o trabalho, nem mesmo para a arte e mesmo para o cheque: Marinelli como Mussolini, essencialmente, em comparação com a humanidade. Aqui, à luz desta agitação interna, com certeza que o “sofrimento” está disposto a se prestar à segunda temporada? Mas claro sim! Não está pronto, muito pronto. Até feliz. Será que a cinematografia é a melhor arma, será que a marcha é melhor apodrecer, será um pouco o que você deseja, mas Luca Marinelli responde. Ele confirmou isso sem muito atraso em uma entrevista que foi concedida à fã há alguns dias: “Certamente a história ainda não acabou, chegamos ao nascimento de uma ditadura”, ele pressionou. Então, é claro, o sofrimento inevitável: “Esta primeira temporada foi um grande esforço”.





Mas sobre quem dá isso Trabalho e tormentos! “Foi uma experiência enorme. Ser capaz de liberar todas essas pessoas seria uma alegria e espero que haja a possibilidade». A assinatura na parte inferior do contrato para a temporada número 2. Curiosa similaridade, a de Marinelli: de ” Sofrendo “para” alegria “de fazê -lo novamente. Re -lendo as palavras de um gigante como Marcello Mastroianni, a corrente retorna precisamente porque é indiretamente ao” sofrimento Duce “:« O ator é uma profissão maravilhosa, eles pagam a você para Jogue para jogar.