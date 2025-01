Agora o BJP anuncia boicote à pesquisa eleitoral de Erode East e acusa DMK de abuso de poder

Depois que o AIADMK e seu aliado DMDK anunciaram sua decisão de boicotar as eleições secundárias de Erode East, a aliança NDA liderada pelo BJP seguiu o exemplo. O chefe do BJP de Tamil Nadu, K Annamalai, acusou o DMK de fazer mau uso da máquina governamental e alegou que o partido no poder está usando “dinheiro e força muscular” para influenciar as eleições.

A votação foi agendada pela Comissão Eleitoral da Índia (ECI) depois que a cadeira de Erode East ficou vaga após a morte do Congresso MLA EVKS Elangovan em 14 de dezembro. O boicote destaca alegações crescentes de negligência eleitoral à medida que as tensões políticas aumentam em Tamil Nadu antes das eleições.