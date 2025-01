Agressão sexual na Universidade Anna: polícia de Tamil Nadu alerta sobre desinformação no caso – Tamil Nadu News

A Polícia de Tamil Nadu emitiu no sábado um comunicado esclarecendo a “desinformação” espalhada nas redes sociais e em alguns meios de comunicação locais sobre a investigação em andamento sobre o caso de agressão sexual envolvendo estudante da Anna University em Chennai.

O comunicado da polícia negou categoricamente a veracidade das afirmações feitas por alguns canais de notícias locais e contas de redes sociais sobre os alegados desenvolvimentos do caso.

“Relatórios específicos sugerindo que a vítima forneceu declarações implicando certos indivíduos, que dispositivos eletrônicos com conteúdo impróprio foram apreendidos ou que suspeitos adicionais foram identificados em Tiruppur eram infundados”, disse o comunicado.

A polícia esclareceu que nem a Equipe Especial de Investigação (SIT) nem qualquer outro órgão autorizado divulgaram informações sobre o andamento da investigação.

“A divulgação de informações não verificadas e especulativas não só engana o público, mas também põe em risco a integridade da investigação. Isto pode interferir no tratamento justo e imparcial de um caso sensível e causar danos significativos aos envolvidos”, acrescenta o comunicado.

A polícia também instou os meios de comunicação, indivíduos e influenciadores das redes sociais a absterem-se de comentar ou especular sobre o resultado da investigação.

Atualmente, uma SIT composta apenas por mulheres de oficiais do IPS está investigando o caso. O evento ocorreu no dia 23 de dezembro.quando uma estudante de engenharia de 19 anos e sua amiga foram atacadas no campus da universidade.

Segundo a denúncia da menina, o agressor atacou brutalmente a companheira antes de arrastá-la para um mato próximo e agredi-la sexualmente.

A polícia prendeu Gnanasekaran (37), um vendedor ambulante com uma longa ficha criminal, em conexão com o caso. O acusado também gravou um vídeo da agressão e o utilizou para chantagear a menina.

Ele O incidente gerou grande indignação em Tamil Nadu. com o BJP atacando o governo Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) e buscando justiça para o estudante.

O partido açafrão alegou que vários líderes Tamil Nadu BJP Mahila Morcha foram detidos ou colocados em “prisão domiciliar” pela polícia quando tentaram organizar uma manifestação de Madurai a Chennai em busca de ação no caso.