Agricultores organizam manifestação de tratores em Karnal, Haryana, renovam demandas por preço mínimo de apoio

Os agricultores organizaram uma manifestação de tratores em Karnal, Haryana, no domingo, com exigências renovadas para que o Centro lhes desse uma garantia legal sobre o Preço Mínimo de Apoio (MSP) para as suas colheitas. A marcha faz parte de um apelo nacional da coligação de agricultores Samyukt Kisan Morcha (SKM) para protestar contra o Centro no Dia da República.

Em 8 de janeiro, o SKM convocou uma marcha nacional, dizendo que centenas de tratores iriam às ruas.

Desde 13 de fevereiro de 2024, agricultores, sob a égide da SKM (apolítica) e de Kisan Mazdoor Morcha, têm protestado na fronteira Punjab-Haryana, em Khanauri. As suas outras exigências incluem perdão de dívidas, pensões para agricultores e trabalhadores e justiça para as vítimas da violência de 2021 em Lakhimpur Kheri.

Falando sobre a marcha de protesto de hoje em Amritsar, o líder agrícola Sarwan Singh Pandher disse: “Neste dia, há 75 anos, a Constituição da Índia foi adotada. Mas o atual governo liderado pelo BJP no Centro não respeita a voz dos agricultores e trabalhadores, também não aceita suas reivindicações.”

“A manifestação de tratores de hoje começará ao meio-dia e continuará até as 14h30. Milhares de tratores em todo o país, incluindo Punjab, Haryana, estados do sul e Madhya Pradesh, sairão às ruas em um esforço para pressionar o Centro.” adicionado.

Entretanto, os agricultores de Karnal estavam preparados com os seus tratores para a marcha de protesto e vários deles saíram às ruas da cidade de Haryana.

Um dia antes da manifestação dos tractores, o SKM emitiu um novo aviso, dizendo que iria organizar agitações a nível nacional, ainda maiores do que os protestos de 2020-21 nas fronteiras de Deli, se o Centro não cumprisse as suas exigências.

Os agricultores exigem uma atribuição de 10 por cento dos lotes e um aumento de 64,7 por cento na compensação ao abrigo da antiga lei de aquisições, que é quatro vezes a taxa de compensação do mercado, e 20 por cento dos lotes em terras adquiridas após 1 de Janeiro de 2014.

As exigências também incluem que os filhos dos agricultores sem terra recebam o benefício de emprego e reabilitação, ordens governamentais sobre as questões aprovadas pelo Comité do Alto Poder e assentamento adequado em áreas povoadas.

Desde Fevereiro de 2024, os agricultores têm acampado nos pontos fronteiriços de Shambhu e Khanauri, entre Punjab e Haryana.

As tentativas de um grupo de 101 agricultores de marchar a pé até Deli foram frustradas várias vezes pela polícia nos dias 6, 8 e 14 de dezembro de 2024.