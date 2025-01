Agricultores planejam rali de tratores 2.0 em 26 de janeiro e alertam sobre agitação se MSP e exigências de isenção de empréstimo não forem atendidas

Com o jejum até a morte do líder Sanmyukta Kisan Morcha (apolítico), Jagjit Singh Dallewal, entrando em seu 43º dia, os agricultores anunciaram uma marcha nacional de tratores em 26 de janeiro em protesto contra o governo central.

Entre uma série de outros anúncios na terça-feira, os agricultores disseram que centenas de tratores sairão às ruas e estradas em sinal de protesto contra o Centro naquele dia. Desde 13 de Fevereiro de 2024, agricultores, sob a égide de SKM (apolítico) e Kisan Mazdoor Morcha, têm protestado na fronteira Punjab-Haryana em Khanauri, exigindo que o Centro dê garantia legal sobre o Preço Mínimo de Apoio (MSP). para suas colheitas.

Além da garantia MSP, os agricultores exigem perdão de dívidas, pensões, aumento das tarifas de electricidade, retirada de casos policiais e justiça para as vítimas da violência em Lakhimpur Kheri em 2021. Os agricultores têm acampado na fronteira de Khanauri depois de as forças de segurança pararem sua marcha em direção a Delhi.

Antes da marcha dos tractores no Dia da República, os agricultores também planeiam queimar projectos da nova política agrícola nas aldeias em 13 de Janeiro.

ATUALIZAÇÃO DE SAÚDE DE JAGJIT SINGH DALLEWAL

A condição do líder agrícola Jagjit Singh Dallewal, que está em greve por tempo indeterminado desde 26 de novembro, continua crítica à medida que sua saúde se deteriora e sua pressão arterial cai, disse um médico que realizou seu check-up.

“Ontem à noite pensamos que Jagjit Dalewal tinha nos deixado. Não podemos nem dar remédio a ele por causa do jejum. Ontem à noite ele vomitou e sua pressão arterial caiu. A condição de Jagjit Dalewal ontem à noite era grave, sua condição ainda é crítica, ” disse o Dr. Avtar ao falar à mídia na terça-feira.

Entretanto, os agricultores que protestavam condenaram a posição do Centro sobre a questão até agora e alertaram que a situação será incontrolável se alguma coisa acontecer a Dallewal.

“Jagjit Dalewal está em jejum há 43 dias para cumprir as promessas feitas aos agricultores, mas o PM Modi não foi afetado. Se alguma coisa acontecer a Jagjit Dalewal, os agricultores ficarão tão zangados que a situação ficará fora de controle. o governo central O governo não podia fazer nada sobre isso”, disse um representante dos agricultores.

Cerca de 30.000 agricultores do distrito de Akola, em Maharashtra, apresentaram assinaturas a favor da exigência do MSP, acrescentou.

TRATOR MARÇO 2021 POR AGRICULTORES

Em 26 de janeiro de 2021, milhares de agricultores que protestavam contra as controversas reformas agrícolas invadiram o histórico Forte Vermelho de Deli, transformando as celebrações do Dia da República num cenário de caos. O protesto intensificou-se após um confronto entre agricultores e a polícia, que levou a uma agitação generalizada.

Os manifestantes escalaram as paredes do monumento icónico e desfraldaram uma bandeira ao lado da bandeira nacional da Índia, atraindo duras críticas e desencadeando um debate nacional.

Os agricultores planearam a sua marcha para coincidir com o desfile do Dia da República para amplificar as suas queixas contra as três leis agrícolas promulgadas pelo governo central em Setembro de 2021.

Embora o governo argumentasse que as leis eram cruciais para a modernização do sector agrícola da Índia, os agricultores temiam que as reformas favorecessem as grandes empresas, permitindo-lhes ditar os preços das colheitas e empurrando os pequenos agricultores para dificuldades financeiras.

