Agricultura em crise: custos para as estrelas e cair nos campos italianos

Enquanto os grãos da Europa registram a menor colheita da última década e os custos dos fertilizantes continuam a subir, os agricultores italianos se preparam para o que, de acordo com muitos, a semente mais difícil pode ser do que os últimos cinquenta anos.

Os preços das matérias -primas descidas, a crescente inflação e as prováveis ​​novas limitações comerciais na importação de fertilizantes criam uma mistura explosiva, especialmente para um setor que já está em problemas, com os rendimentos mais fracos, diminuição das quedas e uma força de trabalho reduzida.

De acordo com o último Euroset -dataA colheita total de grãos na Europa antes de 2024 caiu para 255,8 milhões de toneladas, 6% menos que no ano anterior. O trigo, a cultura mais importante do continente, marcou uma queda de 10%e parou em 111,7 milhões de toneladas. A França registrou o colapso mais claro (-17%, igual a 53 milhões de toneladas), enquanto a Itália passou por uma queda de quase 19%, em 12,6 milhões de toneladas.

“É a pior colheita dos últimos anos”, observa Alessandro Rossi, responsável por uma fazenda média nos portões de Bolonha. “Durante décadas, estamos acostumados a uma produção relativamente estável. Agora tudo está incerto: os recursos estão caindo e temos menos recursos para investir na temporada seguinte.

À luz de uma coleção de nítidas quedas, os preços dos produtos agrícolas também diminuíram, de modo que os produtores europeus foram colocados em uma posição financeira precária. O número de eurostato modesto Assim como o valor total da produção agrícola da UE 2024 (grãos, vegetais, sementes de frutas e óleo), caiu 5,3%e atingiu o nível mais baixo por dez anos.

Na Itália, o valor total da coleção permaneceu ancorado nos pequenos 28,6 bilhões de euros em 2023, 3% menos que a média de cinco anos. É isso que “menos e menos disponível” – explica Rossi. “Ou você desiste de alguns funcionários ou compra menos fertilizantes e sementes. Com a inflação que aumenta os preços e a energia dos combustíveis, você é forçado a cortar em algum lugar.

A falta de recursos já influencia o mercado de trabalho. De acordo com Dados EurostatO setor agrícola da UE perdeu 71.000 trabalhos em 2024, originários de 7,49 milhões de funcionários, uma flexão que é adicionada a três anos de perdas contínuas e que geralmente falhou quase meio milhão de empregos. Na Itália, o único 2024 vintage registrou uma queda de aproximadamente 20% desses locais.

“Não é surpresa”, diz um oficial de Coldiretti, a associação mais importante dos agricultores da Itália. “Salari não aumentou o suficiente para acompanhar a inflação”. Em escala européia, os salários na agricultura aumentaram apenas 6,6% do início de 2022 a janeiro de 2025, enquanto a inflação excedeu 25%. Na Itália, o crescimento foi um pouco maior (cerca de 18%), mas, em qualquer caso, insuficientemente, o porta -voz sublinha: “Certamente não é suficiente”.

A visão do futuro não deixa muito espaço para otimismo. De uma investigação McKinsey Emerge que apenas 14% dos agricultores europeus esperam um aumento na renda no próximo ano, enquanto 55% uma deterioração adicional de um agravamento. Na Itália, a atenção se concentra em particular no possível novo aumento nos custos de produção, especialmente para fertilizantes.

Embora os preços dos fertilizantes na Europa em 2024 tenham caído em 17% em comparação com 2023, no entanto, mais de 50% superior a 2020. O alto gasto força muitas empresas a reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados; Até 2023, o consumo caiu 5,3% após um precedente -10% em 2022. Um uso menor de fertilizantes tem um efeito direto na diminuição dos rendimentos, o agravamento da compressão da renda e causando mais perdas de trabalho.

As preocupações correm o risco de se tornar ainda mais agudo após a recente proposta da Comissão Europeia de introduzir tarefas extraordinárias de até 100% na importação de fertilizantes da Rússia, um país que cobre cerca de 25% das ações européias. A iniciativa, projetada para proteger a indústria de fertilizantes artísticos da UE, pode aumentar os custos para bilhões de euros, com um possível aumento nos preços dos fertilizantes estimados entre 20% e 100% em comparação com os níveis atuais.

Os críticos acusam Bruxelas de ter avançado a proposta sem uma avaliação adequada do impacto. “Ninguém duvidava da importância de uma forte indústria de fertilizantes europeus”, diz um representante de uma cooperativa agrícola italiana que pediu para permanecer anônimo. “Mas impondo tarefas sem apoio ou fontes alternativas riscos para serem desastrosos, especialmente em um momento em que já estamos em dificuldades”.

Também preocupado COP-COGECO lobby agrícola europeu mais importante, que representa milhões de empresas e cooperativas: “Entendemos as razões geopolíticas para o comitê agir, mas o setor agrícola deve lidar com as conseqüências econômicas dessas decisões … essas medidas aumentariam os preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços dos preços … Fertilizantes dos fertilizantes de pelo menos 40-45 euros por tonelada na temporada seguinte … as consequências para a produção agrícola, competitividade e renda dos agricultores podem ser catastróficos.

A COPA-COGECA pediu ao novo comissário agrícola, Christophe Hansen, que intervenha urgentemente para impedir “o que poderia ser transformado na crise agrícola no grau da NDE”.

As possíveis restrições à importação de fertilizantes, juntamente com o aumento de custos, podem incentivar outros agricultores a reduzir a semeadura, com repercussões sobre o suprimento de alimentos e a estabilidade dos preços. Os dados da Comissão Europeia mostram que a inflação alimentar continua sendo um problema para as famílias em todo o continente. Na Itália, os preços dos alimentos registraram um aumento de 2,2% anualmente em dezembro de 2024, com um aumento de 40% para batatas em comparação com o início de 2022. Na Alemanha, os custos da manteiga quase dobraram (+40% ) No mesmo período.

“Esse ‘imposto sobre fertilizantes’ seria devastador”, alerta Rossi. “Já trabalhamos com margens muito estreitas. Outro salto dos custos, em um contexto já difícil, pode forçar muitas pequenas empresas a fechar.

Sob os rendimentos mais baixos, possíveis novas tarefas e renda insuficiente, medo – e raiva – e alimenta a idéia de que o setor segue o caminho de uma crise de longo prazo.

“Toda estação de semeadura é uma aposta”, conclui Rossi, “mas este ano as oportunidades são todas contra nós. Você precisa de política sensata e ajuda urgente. Caso contrário na mesa na Europa.