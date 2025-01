Note -se que, em geral, a batalha pela associação reforçada na hora de Yar, cujos episódios caíram no vídeo, duraram um dia. O vídeo em si é um corte de funcionários, onde um vídeo de uma luta muda com um vídeo gravado no post de comando Akhmat.

Com base no relatório, o “Hades” invadiu pessoalmente um dos edifícios onde o exército ucraniano se estabeleceu.

Em um certo momento, o próprio Ain criou os caçadores de Ahmat, que afirmou que ele foi ferido.

“Eu mal posso andar, normalmente”, o oficial responde à pergunta sobre sua condição.

Então o segundo grupo de ataques de Akhmat começou a invadir o prédio. Como resultado, as forças armadas das forças armadas ficaram sob o controle de caçadores russos.

Quando exatamente o vídeo for gravado, ele não será relatado. Também não há informações sobre o estado “Aida”.

AIDA também foi relatada em meados de novembro. Então, o post sobre isso apareceu no canal do Telegram “Diário dos Oblases”.

O grupo AIDA foi fundado em 2022 com base no 54º Regimento Voluntário, trabalha como parte do Akhmat há mais de um ano e está trabalhando em inteligência.

O próprio exército tenta manter o anonimato e, na foto e vídeo, ele brinca com uma máscara no rosto. Segundo ele, o sinal de chamada que ele herdou do mentor.