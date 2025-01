Ahmed al-Sharaa descreve o roteiro para ‘Síria unificada’ no primeiro discurso presidencial

Em seu primeiro discurso televisionado após ser nomeado SíriaPresidente interino, Ahmed al-Sharaa Quinta -feira descreveu um roteiro para o futuro do país após a queda do Regime de Assad.

Seus planos incluem a formação de dois comitês, um para selecionar um parlamento menor e outro para se preparar para um Conferência Nacional de Diálogojuntamente com a criação de um governo de transição integral.

“Eu me coloquei na sua frente hoje, depois de 54 dias de nossa libertação coletiva: a libertação da Síria dos grilhões de um regime criminal que nos acusou por décadas”, disse Al-Sharaa, marcando o final de 54 anos de um de um dos Os regimes mais opressivos na história da Síria.

Ele ressaltou que assumiu a posição na quarta -feira “após amplas consultas com especialistas jurídicos para garantir que o processo político prossiga de acordo com as normas legais, concedendo a legitimidade necessária”.

“Eu falo com você hoje não como governante, mas como servo de nossa nação ferida, determinada a alcançar a unidade e o renascimento da Síria”, disse Al-Sharaa, enfatizando que essa é uma fase de transição, parte de um processo político que Requer a participação genuína de todos os sírios, tanto em casa quanto no exterior, para construir um futuro baseado na liberdade e na dignidade, sem exclusão ou marginalização.

Al-Sharaa disse que seu governo se concentraria em formar “um governo de transição integral que representa a diversidade da Síria, incluindo homens, mulheres e jovens, para reconstruir as instituições do país até que as eleições livres e justas possam ocorrer”.

Então ele descreveu as medidas imediatas para o futuro do país, dizendo: “De acordo com meu mandato e a decisão de dissolver o parlamento anterior, anunciarei um comitê preparatório para selecionar um órgão legislativo menor para preencher o vácuo durante a transição.

“Nos próximos dias, anunciaremos o Comitê Preparatório da Conferência Nacional de Diálogo, que servirá como uma plataforma direta para discussões e consultas para ouvir vários pontos de vista sobre nossa próxima agenda política”, continuou ele.

“Depois que essas etapas forem concluídas, anunciaremos a declaração constitucional, que servirá como uma referência legal para a fase de transição”, concluiu al-Sharaa.

Assad, o líder sírio por quase 25 anos, fugiu para a Rússia depois que os grupos anti-regime assumiram o controle de Damasco em 8 de dezembro, encerrando o regime do partido Baath, que estava no poder desde 1963.