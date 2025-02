Ahmedabad Fire: 25 barracos de coleta de lixo sorteados em vasta em vasna, nenhum dói

Pelo menos 25 chabras foram destruídos as cinzas no sábado de manhã, depois que um incêndio enorme eclodiu em uma estação de abrigo em Ahmedabad Vasna, disseram as autoridades. Ninguém ficou ferido no incidente.

O fogo foi controlado em poucas horas, mas 25 chabras foram reduzidos a cinzas até então.

Os barracos ao lado da estação de abrigo pertenciam aos trabalhadores envolvidos no trabalho de coleta de resíduos. Nenhum desses trabalhadores estava em casa enquanto seus filhos estavam na escola no momento do incidente, acrescentaram as autoridades.

“Depois de receber o novo salvo, mas 25 foram completamente queimados no incidente”, disseram autoridades do corpo de bombeiros.

Ao ouvir as notícias do incêndio perto da estação de abrigo, os conselheiros locais do BJP chegaram imediatamente ao local.