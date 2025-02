AIADMK Sengottaiyan Skips Evento Parabenizando EPS sobre MGR Missing, Jayalalithaa Images, Sparks Rift Speculação – Tamil Nadu News

Toda a Índia Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), líder Ka Sengottaiyan, absteve -se de participar de uma função mantida para parabenizar o chefe do Partido Edappadi K Palaniswami (EPS), que causou especulações de discórdia interna dentro do partido.

O ex -ministro citou a ausência de imagens de Aiadmk Stalwarts MG Ramachandran (MGR) e J Jayalithaa em eventos de eventos como o motivo de sua não participação.

Falando à mídia, Sengottaiyan esclareceu que havia informado o comitê organizador do evento três dias antes da falta de imagens. No entanto, ele disse que suas preocupações foram ignoradas. “O comitê me encontrou três dias antes. Eu disse a eles que imagens de MGR e Amma estavam faltando. Se eles tivessem discutido comigo antes, eu teria dito a eles. Eu só sabia disso depois que as cercas foram colocadas ”, disse ele.

Sengottaiyan enfatizou que não pretendia boicotar o evento, mas simplesmente decidiu não comparecer. “Meus líderes que me ajudaram a crescer, suas imagens estavam desaparecidas”, acrescentou, sublinhando a importância de MGR e Jayalithaa no legado de Aiadmk.

Além disso, ele também observou que Jayalithaa havia sancionado Rs 3,72 milhões de rúpias para o esquema que estava destacando no evento de 2011. Ela era a base do esquema e eu os avisei que as imagens estavam faltando ”, disse ele.

Sengottaiyan já foi considerado um candidato em potencial ao primeiro -ministro após a morte de Jayalithaa. Sua ausência do evento causou uma nova especulação sobre rachaduras internas dentro do partido, embora ele argumente que sua decisão era puramente uma questão de princípio.