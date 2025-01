AIEA relata fortes explosões perto da usina nuclear de Zaporizhzhya, na Ucrânia

Ele Agência Internacional de Energia Atômica relatou ter ouvido em voz alta explosões perto da Ucrânia Central nuclear de Zaporozhye no domingo, coincidindo com relatos de um ataque de drone no centro de treinamento da fábrica, disse o diretor-geral da agência.

A agência ainda não conseguiu confirmar qualquer impacto, disse ele Rafael Mariano Grossi.

“A AIEA está ciente de relatos de um suposto ataque de drones ao centro de treinamento do ZNPP hoje, fora do perímetro do local”, disse Grossi em comunicado.

“Os relatórios indicam que não houve vítimas ou impactos em qualquer equipamento da usina nuclear”.