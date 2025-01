Ainda é janeiro, mas essas 9 tendências de maquiagem já estão tomando conta de 2025

Podemos ter vivido apenas algumas semanas de 2025, mas as tendências de maquiagem do ano já se estabeleceram no zeitgeist. Não estou muito surpreso, para ser honesto. O mês de janeiro é praticamente repleto de novos começos, e com isso vem a vontade de mergulhar em algo novo.

Se você está desejando inspiração no departamento de beleza, deixe-me mostrar os looks da moda abaixo. Eles estão em todos os meus feeds do Instagram e do TikTok, e os especialistas prometem que permanecerão relevantes por meses. Por que não dominá-los desde o início? Conheça as nove tendências de maquiagem que já dominam em 2025.

1. Rosto inteiro, sem rímel

Hesito em chamar isso de tendência, pois pessoalmente sou fã do olha sem rímel há anos, mas não posso ignorar o ataque de amantes de maquiagem que ignoram o pigmento da tinta ultimamente, incluindo Alix Earle que recentemente saltou na tendência.

“Um rosto inteiro combinado sem rímel proporciona uma aparência muito elegante porque o foco está naturalmente nas maçãs do rosto, no queixo e na estrutura facial geral, ao mesmo tempo em que mantém uma aparência polida e bem cuidada”, observa. maquiador profissional Sofia Escobedo . Isso não significa que seus delineadores e sombras devam acumular poeira. Na verdade, abandonar o rímel pode ajudar esses excelentes produtos para os olhos a se destacarem ainda mais.

“Para dar um ar mais lúdico a esse look, recomendo usar um sérum para cílios para nutrir e fortalecer, depois enrolar os cílios para levantar e abrir o look”, acrescenta Escobedo. “Para adicionar um brilho sutil, aplico um toque de bálsamo, como Aquaphor, nas pontas dos cílios, criando um efeito brilhante e úmido.

Compre a tendência

Ótimos cosméticos Soro intensificador de cílios GrandeLash MD

Aquáfora Pote de pomada curativa

2. Forro totalmente circulado

(Crédito da imagem: Getty Images/Cindy Ord)

Chame isso de efeito Billie Eilish. Desde que a estrela postou sua tão esperada mensagem GRUM no TikTokos fãs de beleza enlouqueceram com seu delineador sujo e com borda completa. Segundo Escobedo, essa tendência apoiada por Eilish será o centro das atenções nos próximos meses. “Delinear toda a área dos olhos, seja com um lápis clássico preto ou marrom, dá aquela vibração ousada dos anos 90 que está de volta”, observa ela.

Eilish prefere delineador marrom, ou seja Lápis de gel Maybelline Tattoo Studio em Espressotini– mas você pode usar qualquer cor. Mesmo cores brilhantes como roxo, verde e azul funcionam, diz Escobedo. “É uma maneira divertida e nova de adicionar personalidade ao seu visual”, acrescenta ela.

Compre a tendência

Maybelline Lápis de gel automático para estúdio de tatuagem, delineador à prova d’água

Victoria Beckham Beleza Forro de cetim Kajal

Valentino Lápis delineador em gel à prova d’água Colorgraph

3. Olhos em tons frios

“Ultimamente, tenho notado um ressurgimento de paletas de cores acinzentadas na maquiagem, e isso está me dando vibrações sérias no tapete vermelho dos anos 90 com Angelina Jolie, Jessica Alba e Winona (Ryder)”, diz Escobedo. Provavelmente podemos agradecer ao balanço suave do pêndulo grunge que notei nos últimos meses. Embora o glamour bronzeado da hora dourada certamente tenha sua hora e lugar, os tons mais frios rapidamente dominaram as massas.

“Pessoalmente, estou muito entusiasmado com este projeto, porque os tons frios combinam com qualquer pessoa”, admite maquiador Jamie Genevieve fundador de ao vivo. “Há algo tão sexy em olhos de tom frio.” Espere muitos looks cromados e sombras foscas para preencher seus painéis de humor.

Compre a tendência

ao vivo A paleta de sombras Ninetease

Estrada Jones A melhor sombra

Laboratórios Pat McGrath Paleta de sombras Bijoux Brilliance: Lunar Nightshade

4. Lábios nus

Olhos de tons frios e lábios nus são, na verdade, apenas dois lados da mesma moeda suja. “Já vimos isso com o MAC, que Relançei batons nude todo mundo estava obcecado em 2017”, observa Genevieve. Heróis abandonados como Fleshpot, Hodgepodge e Yash estão de volta do cofre e prontos para conquistar mais uma vez, desta vez com fórmulas mais sofisticadas e cremosas.

“Com certeza continuaremos a nos divertir com os lábios dimensionais”, acrescenta Escobedo. “O delineador escuro combinado com um batom claro no centro ou apenas um brilho transparente no meio ainda veio para ficar. Cacau sem fim da Make Up For Ever emparelhado com Gloss para seringa completa de Patrick Ta É o beijo do chef!”

Compre a tendência

MAC M·A·Cximal Sleek Satin Lipstick em Hodgepodge

Maquiagem para sempre Lápis labial de longa duração Artist Color

Patrick Ta Brilho labial de grande volume em seringa cheia

5. Pele mínima, olhos maximalistas

Tanto Escobedo quanto Geneviève são fãs da tendência do “skinimalismo de olhos fortes”. Essencialmente, isso significa enfatizar a textura natural da sua pele (até mesmo pular a base, se quiser), enquanto mantém os olhos ousados.

“Era uma vez, se você usasse um visual pesado, geralmente era associado a ‘pele grossa’, como se cada parte do rosto fosse totalmente glamorosa”, diz Genevieve. “O que é emocionante e surpreendente para mim é que estamos criando uma pele quase imperceptível (com) olhos grandes. Esse contraste é realmente muito bonito e o torna um pouco mais usável para todos. Isso não se parece com você. Você use muita maquiagem, mas você tem esse drama.”

Compre a tendência

Beleza YSL Paleta de sombras Couture Mini Clutch

Kosas Delineador em gel à prova d’água intensificador Soulgazer

Dimensões Máscara alongadora e lifting para esculpir cílios

6. Pele acetinada

Primeiro, a pele úmida, vítrea e gelada estava na moda; então os looks fofos e foscos ganharam força. AGORA? “É tudo uma questão de encontrar um equilíbrio”, diz maquiador de celebridades Kelly Zhangfundador de Maquiagem Kelly Zhang. ‘A pele acetinada proporciona um brilho suave e natural que não é muito úmido ou fosco. É aquele ponto ideal onde sua tez parece lisa, saudável e levemente radiante, como veludo com um toque de brilho.

Geneviève concorda, observando que “matificação direcionada” é o nome do jogo “Imagine: em vez de as pessoas dizerem que sua maquiagem está ótima, (dizem) sua pele está ótima”, acrescenta ela. Esse é o objetivo da pele acetinada: parecer, bem, pele.

Compre a tendência

Passeio 28 Beleza GetSet Blur + Set pó fixador prensado sem talco

Maquiagem Kelly Zhang Primer colorido

Ami Cole Corretivo para melhorar a pele

7. Lábios de cereja preta

“No momento, estou notando muitas cores profundas e ousadas deixando sua marca, especialmente o ressurgimento dos lábios pretos cereja”, diz Zhang. “Este tom profundo e rico rouba a cena em 2025, trazendo uma mistura perfeita de elegância e vanguarda.” O que é ótimo no tom cereja é que ele pode ser infinitamente edificável. Um simples toque lhe dará uma bela mancha “acabada de morder”, ou você pode aumentar o drama com várias camadas para obter lábios ousados ​​​​e com cobertura total.

Compre a tendência

Mais brilhante Bálsamo Dotcom em Cereja Preta

Tipologia Óleo labial com cor de cereja preta

Dior Batom Anti-Transferência Rouge Dior Forever

8. Sobrancelhas antitendência

Para ser sincero, não gosto do conceito de tendências de sobrancelhas. Como alguém com arcos esparsos e finos, não consigo mudar a aparência das minhas sobrancelhas sem correr o risco de danos permanentes, por isso tendo a evitar mudá-las completamente. Segundo Geneviève, esse estado de espírito está se tornando cada vez mais difundido.

“É quase como uma antitendência”, ela me diz. “Acho que as pessoas começarão a apreciar diferentes formatos de sobrancelha que combinem com elas. … Elas não se importam mais com as tendências; não vão tentar se adaptar a um produto que se tornou viral porque sentem que ‘Eles precisam’ .’ Dito isso, espere que uma variedade de formatos de sobrancelhas dominem este ano, desde reflexos super suaves até arcos finos como lápis e tudo mais.

Compre a tendência

KS&CO Gel de sobrancelha transparente de fixação forte

Maquiagem Kelly Zhang Lápis de sobrancelha de precisão

O Comum Soro multipeptídeo para cílios e sobrancelhas

9. Maquiagem do quadro de humor

Fique comigo aqui. Não, mudar seu visual para se adequar ao seu humor não é exatamente uma aventura totalmente nova, mas Genevieve prevê que mais pessoas abandonarão seu ritmo característico este ano. “Acho que as pessoas vão recorrer ao Pinterest para fazer maquiagem mais do que nunca”, diz ela. Um dia, talvez você se envolva em um momento grunge dos anos 90 com roupas e joias semelhantes; mais tarde, você pode decidir criar uma vibração de balletcore, como Cindy Kimberly acima. “Trata-se realmente de criar uma estética geral”, acrescenta Geneviève. Afinal, maquiagem é uma forma de arte e sempre é possível criar um look com L maiúsculo.

Compre a tendência

Muito confrontado Disco Crush Alto Brilho Olhos Brilhantes + Brilho Facial