"Ainda existe?": Donald Trump desencadeado, o caminho contra o "Tempo" | Guardião

“Ainda existe?” Donald Trump atingiu a revista histórica americana Tempo Após a última capa, a de fevereiro, que mostra Elon Musk Sentado na Agência de Resolução, o Presidente dos Estados Unidos no Oval Studio da Casa Branca. Uma referência, não tão afogada, de acordo com o fato de que seria o bilionário, CEO da Tesla e X, para realmente tomar decisões nos EUA. Um rosto real em Trump que, ligado por jornalistas durante uma reunião com o primeiro -ministro japonês, respondeu com Sarcasmo: “Não, eu não vi a cobertura. Tempo Ainda existe? Eu nem sabia. “No final, ele elogiou seu amigo Elon e sua dedicação à liderança do Doge (Departamento pela eficiência do governo):” Ele faz um excelente trabalho “.

A nomeação de Musk no comando do Doge foi definida pelo próprio Trump “potencial, o Projeto Manhattan (O plano de desenvolvimento da primeira bomba atômica, o memorando do editor) do nosso tempo “. Sobre a verdade social, ele havia dito que sua nomeação” abriria o caminho para minha administração desmantelar a burocracia do governo, reduziria regulamentos excessivos, custos desnecessários Lower e para renovar as agências federais “. Normalmente USAID, a Agência Americana fundou em 1961 por John F. Kennedy para oferecer assistência civil e ajuda de desenvolvimento no exterior, nos pontos turísticos.





De acordo com a pesquisa Economist/Yougov, no entanto, esta semana é o número de republicanos que Musk quer “muita” influência no governo de Trump Entrega de 47% a 26% Comparado ao período pós-eleitoral de novembro de 2024. 43% dos entrevistados dizem que querem que Musk “tenha um pouco” de influência e 17% que não “tenham”.