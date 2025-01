"Ainda não recuperado, o gosto é horrível": o que Sinner teve que beber

A virada na partida entre Jannik Pecador e Ben Shelton aconteceu no meio do terceiro set. O número um do mundo venceu o primeiro no tiebreak e o segundo com facilidade. Mas no terceiro ele começou a se sentir um pouco cansado. E também um problema físico muito pequeno. O sul-tirolês colocou mal o pé e sentiu algumas dores. Portanto, foi necessária a rápida intervenção do fisioterapeuta, que imediatamente massageou a coxa do tenista mais forte.

Enquanto isso, Jannik Sinner tem alguns aproveitaram para matar a sede. E para liberar sua arma secreta: o “Suco rosa“, ou suco de pepino. É uma bebida americana que foi especialmente desenvolvida como remédio natural contra dor muscular.





O pecador o segura na boca, mas não o larga. Em vez disso, ele cospe quase imediatamente. A razão? O suco de pepino tem um gosto ruim. “O sabor dessa bebida é realmente terrívelos comentaristas brincaram Eurosport. ‘Mas é um sinal de que ele ainda não está bemdepois do problema com Rune. As 48 horas que antecedem a partida com Rune serão cruciais, ele precisará descansar e se recuperar da melhor maneira possível, ou haverá problemas para ele“, acrescentaram mais tarde.