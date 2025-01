Ajit Pawar assume o cargo de ministro do Guardião Beed, promete restaurar a lei e a ordem

O vice -ministro de Maharashtra, primeiro -ministro Ajit Pawar, repreendeu seus próprios trabalhadores e líderes na quinta -feira, pedindo -lhes que se comportassem de maneira responsável na vida pública, em vez de oferecer chefes e ídolos religiosos como gestos de apoio.

Pawar fez os comentários ao presidir sua primeira reunião do Comitê Distrital de Planejamento e Desenvolvimento (DPDC) em Beed depois de assumir o cargo de ministro do Distrito do Guardião.

Sua nomeação ocorre no meio da agitação política após o assassinato da vila de Masajog Sarpanch Santosh Despmukh, que levou às demandas de renúncia do ministro Dhananjay Mundo.

Ajit Pawar assume o controle da controvérsia

Os partidos da oposição e alguns líderes da aliança dominante se opuseram à nomeação de Mundo como ministro do Guardião de Beed devido às acusações em torno do caso. Em resposta, Pawar interveio e assumiu a responsabilidade.

The DPDC meeting was attended by several key political figures, including Minister Dhananjay Munde, BJP Mla Pankaja Munde, who has been critical of Dhananjay Mund Mla Sandoep Kshirsar, BJP Mla Namita Mundada, MP Bajrangappa Sonavane and Rajya Sabha Member.

Ajit Pawar alerta a ação contra a anarquia

Falando à mídia antes da reunião, Pawar alertou que não toleraria extorsão e desordem em Beed. Ele se dirigiu à polícia para tomar medidas rígidas, incluindo criminosos de reserva sob a lei organizada de controle de crimes de Maharashtra (McOCA).

“Vi pessoas acolhendo abertamente as armas e mostrando sua força. Isso não será mais permitido. Pedi ao superintendente da polícia que cancelasse as licenças de armas dessas pessoas ”, disse Pawar.

Antes da reunião, o BJP MLA Suresh Dhas acusou Dhanananjay Mundo Curruption Associates durante seu mandato como ministro do Guardião de Beed. O DHAS disse que as faturas falsas foram criadas no valor de 78 milhões de rúpias e que Mundo fechou os participantes havia recebido dinheiro sem concluir projetos de infraestrutura. As fontes dizem que o DHAS apresentou uma prova dessas acusações a Pawar.

Controvérsia de assassinato de massajog

A controvérsia vem do incidente de 6 de dezembro de 2024, onde Associates do Walmik Karad, um assistente próximo de Munde, teria tentado extorquir Rs 2 milhões de rúpias do escritório de Massajog em Massajog. Quando o pessoal de segurança negou a entrada, surgiu uma discussão e um dos guardas de segurança, que pertencia a uma comunidade de castas programada (SC), foi espancada.

Após a briga, Sarpanch Deshmukh e outros moradores chegaram ao local, o que levou a uma troca acalorada. Um vídeo do incidente se tornou viral e irritado Southlin Ghule, um dos réus.

Em 9 de dezembro, Ghule e outros seis sequestraram Deshmukh perto da Praça Toll Kej. Eles o atingiram brutalmente e finalmente o mataram.

O assassinato de Deshmukh causou indignação em Maharashtra. Tanto os partidos no poder quanto os da oposição exigem a acusação de Karad sob a seção 103 (assassinato) do BNS, reivindicando sua participação no crime.

Com o caso chamando a atenção generalizada, Pawar prometeu restaurar a lei e a ordem em Beed e garantir que a justiça seja servida.