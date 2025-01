Ajuda de mais de Rs 247 milhões dada a Manipur, atingida pela violência em 2024: relatório do Centro

O governo central liderado por Narendra Modi forneceu assistência especial de mais de 247 milhões de rupias ao governo de Manipur em meio a confrontos étnicos que eclodiram no estado em 2023. O conflito étnico em Manipur ceifou mais de 250 vidas e deixou milhares de desabrigados.

Um relatório do Ministério do Interior da União destacou que para administrar campos de socorro para pessoas deslocadas devido à violência em Manipur, o Centro aprovou Rs 101,75 milhões em 2 de junho de 2023, dos quais Rs 83,58 milhões foram doados ao estado.

Além disso, para a implementação de um ‘plano suplementar de nutrição e higiene pessoal’ para ajudar as pessoas que vivem em campos de socorro, um pacote especial de Rs 89,22 milhões foi aprovado em 19 de outubro de 2023, dos quais 44,60 milhões. para o estado.

Além disso, um pacote especial para executar cinco componentes de ajuda e reabilitação para as vítimas ou pessoas afetadas pela crise de lei e ordem em curso no estado, o governo central aprovou Rs 209,45 milhões de rupias em 27 de julho de 2023, e dos quais 119,08 milhões de rúpias foram lançado. para Manipur.

O relatório de 2023-24 também informou que a Índia partilha uma fronteira de 1.643 km com Mianmar, passando pelos estados de Arunachal Pradesh (520 km), Nagaland (215 km), Manipur (398 km) e Mizoram (510 km). Dos 1.643 quilómetros de fronteira, foi concluída a demarcação da fronteira de 1.472 quilómetros. As obras de construção de dois projetos-piloto de um sistema de vigilância híbrido, medindo um quilómetro cada em Arunachal Pradesh e Manipur, foram adjudicadas à Assam Rifles e as obras estão em curso.

“A construção de uma cerca fronteiriça com 9.214 km de comprimento em Moreh, Manipur, concedida à BRO, foi concluída e estão a ser realizadas obras rodoviárias ao longo da cerca”, afirmou o relatório.

A construção de uma cerca e estrada de 20.862 km foi adjudicada à BRO em Fevereiro de 2024 e as obras estão em curso, informa.

O relatório do MHA afirmou que, para fornecer conectividade a áreas remotas da Região Nordeste (NER), o Centro está a administrar o regime de subsídios para helicópteros em Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura, Mizoram e Manipur.

Enquanto em Manipur, considerando a situação prevalecente da lei e da ordem, um helicóptero adicional com um limite anual de 430 horas foi aprovado para o estado em Fevereiro de 2024.

O relatório destacou que em 2023, Manipur testemunhou um aumento de incidentes violentos devido aos combates étnicos predominantes entre as comunidades Meitei e Kuki no estado e o consequente aumento de vítimas de civis e pessoal das forças de segurança em comparação com 2022.

Manipur foi responsável por cerca de 77 por cento do total de incidentes violentos na região Nordeste em 2023 (Manipur: 187, todo NE: 243). As operações de contra-insurgência resultaram na morte de 33 insurgentes e na prisão de 184 insurgentes e na recuperação de 49 armas. Além disso, 80 quadros de grupos insurgentes renderam-se com 31 armas.

A violência étnica em grande escala eclodiu entre as comunidades Meitei e Kuki em Manipur em 3 de maio de 2023. A violência causou inúmeras vítimas, feridos e incêndios criminosos, afirmou.

“Embora a questão da violência esteja principalmente relacionada com a manutenção da ordem pública, que é um tema da lista estadual do Sétimo Anexo da Constituição da Índia, o governo central tem estendido constantemente o seu apoio conforme exigido pelo governo estadual.” , afirma o relatório.

O governo central tomou uma série de ações imediatas e sustentadas para gerir a situação. A ação imediata foi iniciada através do envolvimento com altos funcionários de Manipur, implantando progressivamente companhias CAPF adicionais e colunas do Exército/Rifles de Assam, implantando helicópteros e drones e implementando um sistema de comando unificado, disse ele em seu relatório.

Esforços foram feitos para evacuar estudantes e residentes para locais mais seguros e realizar aulas alternativas para estudantes afetados, disse ele.

O relatório destacou várias medidas tomadas para Manipur e acrescentou que estão a ser feitos esforços necessários e concertados para restaurar a paz e a normalidade.