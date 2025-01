"Ajude -me a encontrar. Eu recomendo, sem aprox ***": Milão em desordem, a erupção de Madame

“Olá amigos, Eu fui roubado meu carro em MilãoSe alguém encontrar, não hesite em escrever para mim.Placa escura cinza de golfe fy188dk“.

O cantor, caso alguém consiga encontrar o carro, pronto Também uma recompensa. “Evidentemente Eu ofereço o jantar em troca – Ele escreveu novamente em seu perfil no Instagram – não deixo suas mãos nas crianças. Raga nada ca ** comeu Ou observações falsas porque é de mau gosto “.

Estranhamente, outro cantor também denunciou um episódio semelhante em Milão. “Em um mês, é a segunda vez que eles dividem o copo do carro. No meio”, disse ele Bianca atzeei Nas mídias sociais. “A boa notícia é que há uma boa câmera bem na frente do meu carro – ele continuou -. Mal posso esperar para encontrar seu rosto. Tenho medo de percorrer o Milão. À noite eu não saio sozinho, exceto com meu parceiro … e de 18 Saia com meu filho me preocupou. Enquanto eu estava preocupado – ele concluiu – seu futuro “.