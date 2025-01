Akal Takht Boss atinge o governo de Haryana para liberdade condicional para o chefe de Dera Ram Rahim

Akal Takht Jathedar Giani Raghbir Singh criticou fortemente o governo de Haryana por conceder repetidamente liberdade condicional ao chefe de Sauda Sauda, ​​Gurmeet Ram Rahim, qualificando -o como insulto aos Sijs e uma ameaça à justiça.

Singh acusou o governo de tratar os SIJs como cidadãos de segunda classe, permitindo liberdade condicional para um criminoso condenado, mantendo os prisioneiros da SIJ preso por décadas, embora concluam suas sentenças.

“A libertação repetida do governo do chefe de Dera por razões políticas é destruir a confiança na lei”, disse ele. “Enquanto os prisioneiros do SIJ permanecem atrás das grades, um homem condenado por estupro e assassinato é concedido por liberdade condicional várias vezes”.

O Jathedar disse que esse tratamento está isolando os SIJs em seu próprio país, o que é vergonhoso para a democracia da Índia. Ele lembrou que os sikhs fizeram sacrifícios significativos pela independência da Índia e não deveriam ser tratados injustamente.

Ram Rahim, atualmente cumprindo uma frase de 20 anos em relação a dois casos de estupro, foi Concessão de liberdade condicional por um mês Terça-feira. A liberdade condicional está à frente das próximas eleições da Assembléia de Délhi, programada para ser realizada em 5 de fevereiro.