Hamas entregou quatro mulheres Soldado israelense Hosages do Comitê Internacional da Cruz Vermelha no sábado, mostrou TV ao vivo.

Os quatro foram levados a um pódio na Cidade de Gaza em meio a uma grande multidão de Palestinos e cercado por dezenas de homens armados do Hamas. Eles acenaram e sorriram antes de serem levados e entrarem. Veículos do CICV Isso os transportará para as forças israelenses.