Síria‘Ele é de fato líder, Ahmed al-Sharaa Foi oficialmente nomeado quarta -feira como presidente de transição da Síria.

O porta -voz do Departamento de Operações Militares, Coronel Hassan Abdul Ghani Ele anunciou que Al-Sharaa será o presidente do país na fase de transição.

“Anunciamos a suposição do Sr. Leader Ahmed al-Shara como presidente do país na fase de transição e cumprirá os deveres do presidente do República Árabe da Síria e representá -lo em fóruns internacionais “, Abdul Ghani Ele disse durante o que a liderança chamou de “uma conferência de Victoria”.

Ele acrescentou que al-Sharaa está autorizado a formar um conselho legislativo interino que assumirá seus deveres até um Constituição permanente Para o país, é aprovado e entra em vigor.

Al-Sharaa comandou uma aliança da oposição que derrubou um ditador por um longo tempo Bashar al-Assad.

Síria Foi dividido profundamente desde que os protestos eclodiram em 2011 contra Al-AssadA regra e uma guerra civil com participação internacional ocorreram.